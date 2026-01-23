Australian Open, delusione Paolini: fuori al terzo turno

Australian Open, Paolini eliminata: finisce al terzo turno la corsa della numero 8 del ranking battuta 6-2, 7-6 dalla statunitense Iva Jovic. Male anche il doppio misto azzurro Errani-Vavassori
Finisce al terzo turno la corsa di Jasmine Paolini all’Australian Open. A Melbourne la tennista azzurra, numero 8 del ranking, ha ceduto per 6-2, 7-6 alla statunitense Iva Jovic (numero 27) che affronterà al quarto turno la kazaka Yulia Puntintseva (numero 94).
Sara Errani e Andrea Vavassori escono al primo turno del torneo doppio misto. La coppia azzurra è stata eliminata per 6-4, 6-2, in un’ora e 12 minuti di partita, dalla formazione composta dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin, vincitori del titolo al Roland Garros 2024.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)