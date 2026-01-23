Addio a Valentino con fiori bianchi e Mozart. In chiesa anche Anne Hathaway e Anna Wintour

A Roma l’ultimo saluto all’imperatore della moda nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Gremita la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma, dove sono in corso, dall’incirca un’ora, i funerali di Valentino Garavani, lo stilista morto lunedì scorso nella Capitale a 93 anni. All’arrivo il feretro era accompagnato dal compagno Vernon Bruce Hoeksema e dal socio dello stilista Giancarlo Giammetti, da Sean e Anthony Sax, insieme a un piccolo corteo di familiari e amici.

All’interno della chiesa solo fiori bianchi, scelti come unico addobbo per l’ultimo saluto allo stilista. Accanto al feretro, una foto in bianco e nero ritrae Valentino sorridente. Tra i fedeli, molti hanno indossato un copricapo rosso, omaggio al colore simbolo del maestro della moda.

Quando tutti gli ospiti erano già seduti, sulle note della ‘Lacrimosa’ di Mozart, la bara ha fatto il suo ingresso in chiesa.Sulla bara è stato deposto un grande cuscino di rose bianche. Ha quindi preso avvio la messa funebre.

L’omelia, durata circa dieci minuti, è stata celebrata da don Pietro Guerini. “Mi piace pensarlo davanti al Signore mentre raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato”, ha detto il sacerdote. Don Guerini ha ricordato anche che “la bellezza salva e produce sogni che cambiano il mondo”. Conclusa l’omelia, durante l’offertorio, è risuonata l’Ave Maria di Schubert. Un momento toccante che ha accompagnato l’ultimo saluto al re della moda.

LA SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA AL CIMITERO FLAMINIO-PRIMA PORTA

I funerali si sono conclusi dopo poco più di un’ora. Il feretro dello stilista ha lasciato, tra gli applausi dei presenti, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Una tomba già pronta al cimitero Flaminio-Prima Porta accoglierà le sue spoglie. Sarà tumulato nella Cappella di famiglia.

TRA I VIP IN CHIESA ANNE HATHAWAY E ANNA WINTOUR

Tra i vip arrivati per i funerali ci sono le attrici internazionali Elizabeth Hurley ed Anne Hathaway. Tra i presenti anche l’ex direttrice di Vogue America, Anna Wintour e gli stilisti Donatella Versace, Anna Fendi, Brunello Cucinelli e Alessandro Michele, direttore creativo della maison Valentino.

SIMONA VENTURA: “HO I SUOI MERAVIGLIOSI VESTITI ROSSI”

A dare l’ultimo saluto all’imperatore della moda anche Simona Ventura, in compagnia del marito, Giovanni Terzi. Ai cronisti presenti racconta: “Ho una serie di vestiti rossi, meravigliosi, che avrò sempre con me perché sono pezzi unici. Quello dell’ultima serata dell’Isola dei Famosi, in cui ero vestita Valentino, me l’ha preparato Pierpaolo Piccioli, che insieme a Maria Grazia Chiuri erano gli assistenti di Valentino”.

IN CENTINAIA DAVANTI A BASILICA SANTA MARIA ANGELI E MARTIRI

Sono in centinaia le persone, tra giornalisti, fotografi, cameraman e altri addetti ai lavori, ma anche fan, davanti all’ingresso, transennato, della Basilica di Santa Maria degli Angeli, in coda per rendere omaggio al maestro della moda italiana.

Tra i cartelli fuori dalla chiesa, ce n’è uno scritto a mano: ‘Tutto il mondo piange Valentino. Perdiamo il fiore più bello’. Il messaggio accoglie chi arriva sulla piazza, insieme ad un flusso continuo di persone. Imponente il servizio d’ordine, con un centinaio di persone al lavoro tra l’interno e l’esterno della Basilica.

Ieri, intanto, si è concluso il secondo e ultimo giorno di visite alla camera ardente di Valentino allestita nella sede della Fondazione PM23, in piazza Mignanelli. Tanti i rappresentanti delle istituzioni, amici, colleghi e persone comuni che nelle due giornate hanno reso omaggio al maestro della moda, per un totale di 10mila visite.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)