A “Geo” oggi su Rai 3 il turismo naturalistico

Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Geo” fari puntati sul turismo naturalistico. Un’opportunità di crescita, da vivere, però, con rispetto

Il turismo naturalistico può essere una straordinaria opportunità ed una meravigliosa esperienza per tutti noi, ma può metterci anche in seria difficoltà quando il desiderio di avvicinarsi alla natura va oltre il rispetto dei suoi equilibri. Questo il tema al centro del nuovo appuntamento con “Geo”, in onda oggi, venerdì 23 gennaio alle 16.20 su Rai 3, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Ospite in studio, Emilio Mancuso, biologo marino e presidente della Onlus Verdeacqua.