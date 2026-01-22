“Ucronìa: Cupertino. Cronache inaspettate di un tempo parallelo” è il nuovo libro di Gabriele Gobbo

Disponibile nelle librerie e online “Ucronìa: Cupertino. Cronache inaspettate di un tempo parallelo”, il nuovo libro di Gabriele Gobbo

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 15.30, presso Cuordimela (Corso Magenta 48, Milano), si terrà l’evento di presentazione per addetti ai lavori, appassionati, collezionisti e giornalisti. La data cade nello stesso giorno di 42 anni fa, quello del lancio del primo Macintosh nel 1984. Oggi segna l’uscita ufficiale del libro “Ucronìa: Cupertino – Cronache inaspettate di un tempo parallelo” di Gabriele Gobbo (VOVEO editore, collana Stanza101™).

L’opera di fantafiction retrofuturista esplora una storia alternativa e immaginaria della mela, in un gioco narrativo tra realtà e possibilità. Al termine della presentazione ci sarà un momento conviviale e di networking, con un fantasioso rinfresco a base di mele e prodotti alternativi.

L’autore, Gabriele Gobbo, fondatore della community Italiamac, illustrerà il processo creativo e le tecniche di ricostruzione visiva utilizzate per dare vita a questo archivio ucronico. Interverranno anche Livio Brachetti, autore dell’antefazione, che racconterà il suo personale rapporto con Apple, e, in collegamento da Savona, Alessio Ferraro, Presidente di All About Apple Museum, il quale approfondirà il dialogo tra memoria storica autentica e immaginazione. L’evento, realizzato con la partecipazione attiva del museo savonese, si svolge in uno spazio simbolico per la cultura Apple.

www.italiamac.it, www.gabrielegobbo.it, www.stanza101.it. L’opera è dichiaratamente parodistica e di pura fantasia, senza affiliazioni con Apple Inc. Per informazioni: www.ucroniacupertino.it

Il libro è già prenotabile online: https://amzn.eu/d/b1hnbds

E se Apple avesse preso un’altra strada?

Ucronìa: Cupertino – Cronache inaspettate di un tempo parallelo è un viaggio retrofuturista con sfumature distopiche, ideato e curato da Gabriele Gobbo, fondatore di Italiamac. Un’opera di fantafiction indipendente che unisce narrativa e immaginario visivo, ispirandosi alla fantascienza realistica, al design vintage e alla cultura tecnologica degli anni ’80 e ’90.

Ogni racconto esplora un frammento di una linea temporale alternativa, raccontando prodotti mai esistiti ed eventi mai accaduti: palmari con HyperCard, sistemi operativi gentili, takeover industriali, VHS con System 7, telefonini che precedono l’iPhone… e perfino un passaggio di azienda del fondatore. Cronache costruite con rigore narrativo e visivo, credibili al punto da sembrare reali, seppur immaginarie.

«Ho raccolto quello che sembrava già lì, ricostruito con amore ciò che restava nascosto. In un tempo parallelo.» — Gabriele Gobbo