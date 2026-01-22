Sei veline e Maria De Filippi: Striscia La Notizia debutta in prima serata

Sei veline, Maria De Filippi inviata e il Tapiro d’Oro a Fiorello: Striscia La Notizia debutta in prima serata. In studio sono ospiti il campione del mondo Alex Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone

Dopo mesi di attesa, è tutto pronto per il ritorno su Canale 5 di Striscia La Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, per la prima volta nella sua storia, debutta in prima serata e lo fa con il sottotitolo de “La voce della presenza”. A partire dalle 21.20, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti apriranno un nuovo capitolo del programma che, per l’occasione, sarà pieno di novità. Innanzitutto uno studio rinnovato e la presenza di una band dal vivo diretta da Demo Morselli. “Dazi” è il titolo della sigla di chiusura del programma, dedicata alle bizze di Donald Trump.

L’attesa è, poi, per il primissimo Tapiro d’oro della stagione – per l’occasione personalizzato con strass e papillon – a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di Striscia.

SEI VELINE

In questa nuova edizione, Striscia porta sullo schermo ben 6 veline. Ecco chi sono:

Lavinia Circeo: 24 anni, di Pescara, vive da 5 anni a Cannes, in Francia. Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Ballerina, diplomata al liceo coreutico, ama viaggiare, dipingere, ballare e cantare. Il suo sogno nel cassetto è diventare attrice. È fan di Striscia la notizia da quando era piccolissima: sulla torta del suo terzo compleanno c’era il Gabibbo.

GLI OSPITI

Eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si cimenterà nell’inedita veste di inviata del tg satirico. “La missione del terzetto- scrive Mediaset- sarà quella di consegnare l’iconica ‘merdina’ di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.

Ospiti diversi in ogni puntata arricchiranno lo show. Per il debutto di questa sera, in studio ci saranno il campione del mondo Alessandro Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone.

Il primo si propone nei panni inediti del supereroe “Capitan Alex”, e la seconda, nello speciale “Striscia Criminale”, indaga su un presunto crimine di Greggio e Iacchetti. Per l’occasione, l’inviato Jimmy Ghione prova a far luce sulla vicenda intervistando la vittima, Valerio Merola.

GLI INVIATI

Ai nastri di partenza gli inviati Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli.

Pronti, con le loro rubriche satiriche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate. In prima linea anche il Gabibbo, icona del programma, celebrato in tutta Italia per i suoi 35 anni di successi e festeggiato anche durante l’ultima edizione del Lucca Comics & Games, kermesse di fama mondiale che ha riservato al pupazzone rosso un’accoglienza da star.

LE ANTICIPAZIONI DI QUESTA SERA

Il trasformista Dario Ballantini è in studio nei panni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Andrà in onda l’esperimento sociale di Valerio Staffelli sui maltrattamenti, sempre più spesso al centro della cronaca. Nel servizio, realizzato con telecamere nascoste, l’inviato immortala le reazioni delle persone comuni che assistono alla scena in cui un ragazzo rimprovera aspramente la mamma anziana.

Destinato a far discutere il servizio di Luca Abete sul fenomeno, molto diffuso nel Sud Italia, dei neomelodici che vengono invitati come beniamini dei bambini a esibirsi alle loro feste con canzoni che esaltano stili di vita criminali, inneggiano alla malavita e all’uso delle armi.

Rajae Bezzaz parla di un rifugio per cani in provincia di Como dove non sono le persone a scegliere i cani, ma i cani a scegliere le persone che si prenderanno cura di loro.

Giuseppe Longinotti, per le strade e nei locali di Milano, si propone come candidato sindaco della città e approfitta del suo ruolo per ottenere svariati favori.

Il comico Cristiano Militello conduce live “Striscia il cartellone”. Rosaria Rollo presenta “I nuovi mostri”, storica rubrica sul meglio del peggio della tv. Non manca all’appello Barbascura X con un filmato tra scienza e comicità dedicato al mondo delle scimmie.

Enrico Lucci, con l’inconfondibile stile che contraddistingue le sue interviste, interferisce con le celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)