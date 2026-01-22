RefrigiWear e VR46 Racing Team sfilano alla Milano Fashion Week insieme a PDF

In occasione della Milano Fashion Week, RefrigiWear, insieme a Pertamina Enduro VR46 Racing Team presentano la nuova capsule collection designed by PDF – Project Domenico Formichetti

In occasione della Milano Fashion Week, RefrigiWear, storica azienda italiana di abbigliamento outdoor, insieme a Pertamina Enduro VR46 Racing Team presentano la nuova capsule collection designed by PDF – Project Domenico Formichetti, il brand che sta ridefinendo il mondo della moda con il suo approccio innovativo e la sua visione artistica.

La capsule nasce dalla rivisitazione del cane Reggie, la mascotte di RefrigiWear, in chiave motociclistica con tuta e casco abbinata al pattern camouflage nei colori nero, giallo e grigio. Dalla t-shirt, alla giacca tecnica sino allo smanicato, con pantalone lungo o bermuda, PDF unisce tagli all’avanguardia con lo street style urbano per creare un’estetica inconfondibile. Capi urbanwear, che giocano con le proporzioni e i volumi ispirati allo sportswear, realizzati con materiali originali che definiscono l’innovativo design e rompono gli schemi.

Ad arricchire la scena, la moto Ducati del VR46 Racing Team interamente wrappata con lo stesso pattern della collezione, la livrea camouflage nei colori giallo e nero e la mascotte Reggie posizionata su entrambi i lati della carena. Il casco, invece, abbinato nel pattern, ha come protagonista il volto di Reggie sul retro realizzato in una speciale texture a rilievo.

“Siamo molto contenti di collaborare per la prima volta con un artista visionario come Domenico Formichetti”dichiara Tommaso Rossi, Owner e General Manager di RefrigiWear. “Puntiamo a rafforzare la visibilità del brand condividendo con PDF i nostri valori distintivi: dalla ricerca tecnica dei materiali alle ultime tendenze in fatto di street style. Questo è solo l’inizio di un progetto più ampio che andremo a sviluppare e svelare nel corso di questo nuovo anno”.

Fondata nel 1954 a New York City per soddisfare le esigenze dei lavoratori del Meatpacking District e del Fulton Fish Market, RefrigiWear è diventata simbolo di resistenza ed eccellenza. Oggi continua a essere leader del settore con capi di alta qualità, garantendo protezione e comfort in qualsiasi ambiente. Sono proprio questi valori, uniti alla performance, che hanno spinto RefrigiWear a diventare sponsor ufficiale del VR46 Racing Team, la squadra di MotoGP guidata da Valentino Rossi, abbracciando sfide sempre nuove e dimostrando il proprio impegno nel raggiungere e superare obiettivi ambiziosi.