Oroscopo di oggi, giovedì 22 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna in Acquario ci dà una marcia in più, alimentando la creatività e regalandoci occasioni vincenti. In amore la parola d’ordine è esplorare. Passione in primo piano in questa nostra stagione del cuore, che ci vedrà lanciatissimi in conquiste lampo.
Toro
La Luna arriva a insinuare ansie, ma dal cielo abbiamo i nostri alleati pronti a tenderci la mano. Esaltando la logica, trionfa il buonsenso. Assumiamo l’atteggiamento pratico che ci è consono, riusciamo così a porre rimedio a ogni imprevisto.
Gemelli
Una notevole quantità di stimoli nuovi, viaggi, contatti e sfide professionali ci invita a tirar fuori la grinta, e a dare sempre e comunque il meglio di noi. Con la Luna in Acquario, siamo in buona compagnia. Bella gente, occasioni, una giornata proficua e divertente.
Cancro
Il rapporto con i colleghi ha bisogno di cure: ci sono molte cose che potremmo fare per contribuire a creare un buon clima nell’ambiente intorno. Pensiamoci. Ringraziamo per l’aiuto che ci viene offerto, e non rimarchiamo in grassetto un piccolo errore commesso.
Leone
La stanchezza oggi si fa sentire? Mettiamo da parte la voglia di protagonismo, defiliamoci. Assenti ingiustificati, ma per la causa della pace. Con la Luna in opposizione, lasciamo che siano gli altri a prendere il comando. Diamo loro fiducia.
Vergine
Anche se siamo lievemente in affanno, non permettiamo agli altri di decidere per noi, interveniamo attivamente alle scelte economiche e familiari. Ascoltiamo i consigli di amici più grandi di noi, in questo momento l’intuito potrebbe ingannarci.
Bilancia
La congiunzione Luna-Venere capita a fagiolo, per portare avanti nel modo migliore le questioni affettive, specialmente se abbiamo il cuore libero. La serenità di coppia oggi è al sicuro. Niente può turbare la pace ritrovata, il dialogo fra due cuori innamorati.
Scorpione
Non perdiamo la pazienza, se non tutto dovesse andare secondo i calcoli. Sono consigliate dolcezza e pazienza per evitare scontri con chi ci è vicino. Metodo e intelligenza, uniti a un certo senso pratico, ci consentono di avere tutto sotto stretto controllo.
Sagittario
La Luna in Acquario alleggerisce le tensioni e ci permette di concentrarci su ciò a cui teniamo, come una vecchia amicizia un po’ in crisi. La vita sociale è smagliante, ma il conto in banca sembra risentirne. Sarà perché siamo di manica larga?
Capricorno
Preferiamo affrontare i lavori in solitaria, gestirli come piace a noi, secondo i nostri metodi, ma in alcuni casi la collaborazione è fondamentale. Un dialogo chiarificatore riannoda i fili di un rapporto con qualcuno che un tempo ha contato molto per noi
Acquario
Affidabile e fantasioso l’amore, grazie alla congiunzione Luna-Venere, mentre Cupido scaglia una saetta che colpisce dritto il bersaglio. Nella carriera tutto fluisce, tutto scorre nella giusta direzione. In famiglia qualcuno ci rimprovera la distrazione.
Pesci
Lucidità e intuito ci sorreggono nella professione: dedichiamoci ai progetti lasciati in sospeso prima di mettere nuove iniziative in pentola. Usiamo le energie nella maniera più semplice. Teniamo impegnate le mani, riposiamo la mente