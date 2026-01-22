Nuova collaborazione unisce due icone globali: KitKat e Formula 1

KitKat e Formula 1: dal 2026, il brand Nestlé diventa Official Chocolate Partner Bar del campionato automobilistico più seguito al mondo

Dopo aver spento 90 candeline nel 2025, KitKat continua la sua corsa raggiungendo con un nuovo traguardo: la prima stagione completa come Official Chocolate Bar di Formula 1® , il campionato automobilistico più seguito al mondo. Una collaborazione che unisce velocità e piacere, adrenalina e gusto, e che vedrà KitKat protagonista in 12 Gran Premi nel corso del 2026, a partire dall’Australia. A rendere concreto questo legame tra il mondo del cioccolato e quello delle corse ci saranno anche due speciali edizioni KitKat ispirate alle iconiche macchine da corsa.

La collaborazione, infatti, non si limita alla visibilità a bordo pista, ma punta a coinvolgere i fan dentro e fuori i circuiti: contenuti esclusivi sui social, campagne in-store, promozioni speciali, attività digitali che si aggiungono a una linea di prodotti in edizione limitata dedicata agli appassionati di F1 di tutte le età. Il progetto si estende anche al mondo dell’intrattenimento, con contenuti branded su piattaforme come Netflix — in particolare durante la nuova stagione della serie Drive to Survive — e iniziative digitali pensate per una community giovane, appassionata e sempre più connessa con l’universo della Formula 1® , oggi icona della cultura pop.

Il cioccolato si reinventa: debutta la KitKat F1 Car

Simbolo dell’alleanza tra i due mondi è la nuova KitKat F1 Car, uno snack di cioccolato modellato come le iconiche macchine da corsa F1. Il guscio di cioccolato al latte nasconde un mix di cereali croccanti e pezzetti di wafer, in pieno stile KitKat. Una vera “scultura da mordere”, sviluppata con il supporto del team R&D Nestlé e prodotta nello stabilimento di San Sisto, in Umbria, ed esportata in oltre 30 Paesi in tutto il mondo.

Il prodotto sarà disponibile in due formati da gennaio 2026 in Australia, Regno Unito, Francia, Italia, Austria e Svizzera, e progressivamente negli altri mercati KitKat, in linea con il calendario F1.

Anche il KitKat Chunky si ispira alla pista

Accanto alla monoposto arriverà anche il KitKat Chunky F1, con uno speciale effetto marmorizzato che richiama le livree dinamiche delle monoposto. Entrambi i prodotti rispondono al trend crescente di snack multisensoriali, pensati per offrire un’esperienza visiva e tattile oltre che di gusto.

“Con questa collaborazione vogliamo mostrare il volto più contemporaneo di KitKat: un brand iconico che continua a evolvere, capace di parlare a nuove generazioni attraverso esperienze coinvolgenti e prodotti unici. – commenta Federico Giorgio Marrano, Business Executive Officer della Divisione Dolciari di Nestlé Italiana – Questa innovazione, nata nello stabilimento di San Sisto (Perugia), hub internazionale del Gruppo Nestlé per il cioccolato e destinata a più di 30 Paesi in tutto il mondo, rende l’iniziativa ancora più significativa per il nostro Paese.”

San Sisto: eccellenza italiana al servizio dell’innovazione globale

Lo stabilimento di San Sisto, alle porte di Perugia, è uno dei principali poli internazionali per la produzione di cioccolato Nestlé. Con oltre 22.000 tonnellate di prodotto l’anno e più del 60% destinato all’export (tra cui USA, Cina, Francia, Germania, Australia), rappresenta un esempio concreto di innovazione made in Italy.

Negli ultimi anni, il Gruppo Nestlé in Italia ha investito più di 14 milioni di euro in nuove linee produttive dedicate anche a brand globali come KitKat, Galak, Smarties e After Eight. Il sito impiega circa 750 persone (di cui il 67% donne) e dispone di tecnologie d’avanguardia, tra cui un magazzino automatizzato da oltre 20.000 pallet e 13 robot AGV che movimentano fino a 2.000 piattaforme al giorno.

Un break globale, dentro e fuori la pista

La partnership tra KitKat e Formula 1® punta a creare un legame autentico con le persone, ovunque si trovino. Nel corso del 2026, il brand sarà presente in dodici tappe selezionate del calendario F1, dai primi semafori accesi a Melbourne fino al gran finale ad Abu Dhabi.

Dalle tribune agli schermi, passando per i social e i corner dedicati nei supermercati, KitKat porta la sua storica promessa — Have a Break — in un contesto nuovo e dinamico, mantenendo intatto lo spirito che da oltre novant’anni lo rende uno degli snack più amati al mondo.