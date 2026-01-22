Mediaset denuncia Corona e si rivolge alla Direzione Distrettuale Antimafia

Dopo le puntate di Falsissimo su Alfonso Signorini il gruppo tv lo accusa di diffamazioni e minacce ai vertici dell’azienda e a noti conduttori.

È scontro aperto tra Mediaset e Fabrizio Corona. Dopo lo scandalo sul presunto ‘sistema-Signorini’, sollevato nel corso delle ultime puntate di “Falsissimo” e la successiva sospensione del noto conduttore del GF dalle reti del gruppo televisivo, la stessa Mediaset ha denunciato in procura a Milano Corona per “diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv”.

LE RICHIESTE ALLA DIREZIONE ANTIMAFIA

Non solo, si è anche rivolta alla Dda, la Direzione Distrettuale Antimafia della procura, richiedendo di valutare l’attivazione di una misura di prevenzione che possa vietare a Corona “di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati” e “di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione”, ritenuti gli strumenti con cui sarebbero stati veicolati i contenuti contestati.

LA REPLICA ‘IN STILE CORONA’

In sostanza, attraverso la denuncia, Mediaset vuole impedire la diffusione di altre puntate di Falsissimo- già anticipate da tempo dallo stesso Corona- sulle vicende che tirano in ballo il metodo di selezione dei partecipanti del Grande Fratello, ma che arrivano a sollevare pesanti dubbi sulla correttezza dell’intero gruppo aziendale, minando la sua stessa reputazione.

Alla denuncia, Corona risponde nel suo stile sul profilo Ig di Falsissimo: “Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare“.

IL PROSSIMO EPISODIO DI ‘FALSISSIMO’, QUANDO ESCE

Pochi giorni prima l’ideatore di Falsissimo ha annunciato l’episodio 21 “Il prezzo del successo parte finale” per lunedì prossimo, 26 gennaio. “Vi mostreremo: foto, chat, prove oggettive, interviste rubate, testimonianze e documenti che lo incastreranno e lo includeranno in altri gravissimi reati, che Alfonso, attraverso il suo metodo, ha perpetrato per anni alle spalle dei suoi padroni, che sono sempre stati consapevoli ma hanno fatto finta di niente- scrive Corona- E secondo voi perché?”.

IN VERSIONE “IL PADRINO”

Un’uscita che resterà in forse, a quanto pare, fino all’ultimo, visto il ricorso d’urgenza degli avvocati di Signorini, per bloccare la messa in onda online e, ora, la richiesta di Mediaset ai Pm che si occupano dei delitti delle criminalità organizzata. E anche su questo prova a ‘scherzarci su’ Corona, con una storia pubblicata su Ig con tanto di foto che lo ritrae insieme a Marina Berlusconi: entrambi in total black e con, in sottofondo, il tema musicale de “Il Padrino”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)