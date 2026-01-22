Incidente sul lavoro a Torino: morto operaio 25enne rimasto incastrato in un macchinario

Incidente sul lavoro a Torino: un operaio 25enne è morto incastrato in un macchinario. Il giovane è stato trovato dai colleghi quando ormai era senza vita
Tragico incidente sul lavoro a Torino. Un operaio 25enne di un’azienda agricola è morto incastrato in un macchinario utilizzato per caricare e sminuzzare il fieno. Il ragazzo – deceduto sul colpo – è stato trovato dai colleghi quando ormai era senza vita. Si chiamava Andrea Cricca ed era residente a Monteu da Po.
I sanitari dell’Azienda Zero sono intervenuti per soccorrere la madre del giovane che ha avuto un malore alla notizia. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cavagnolo e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
