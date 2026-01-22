Il film “The Roundup: No Way Out” in prima serata su Rai 4: la trama

Basato su un caso reale di spaccio di metanfetamina avvenuto nel 2017 in Corea del Sud, su Rai 4 “The Roundup: No Way Out”: la trama

Ma Seok-do e la sua squadra vengono promossi all’unità investigativa metropolitana di Seoul e si trovano ad affrontare una spietata yakuza e un poliziotto corrotto, coinvolti nella produzione e distribuzione di una nuova droga sintetica chiamata Hiper.

E’ la trama del film “The Roundup: No Way Out” in onda giovedì 22 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4.

Presentato al 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, “The Roundup: No Way Out” è basato su un caso reale di spaccio di metanfetamina avvenuto nel 2017 in Corea del Sud che è stato scoperto grazie alla collaborazione tra Corea del Sud, Giappone e Taiwan.