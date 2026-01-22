Gli Humana nelle radio e online con “Siamo solo umani”

“Siamo Solo Umani” è il nuovo album degli Humana, un’esplosione di energia indie punk rock che segna una virata verso sonorità più crude e dirette

“Siamo Solo Umani” è il nuovo album degli Humana, un’esplosione di energia indie punk rock che segna una virata verso sonorità più crude e dirette.

Il disco è un viaggio introspettivo e ribelle attraverso le contraddizioni della società moderna e l’eterna lotta dell’individuo per trovare il proprio posto nel mondo.

Gli Humana firmano così un manifesto sonoro potente e senza compromessi grazie a testi che urlano la rabbia e la fragilità della condizione dell’uomo.

Un’onda d’urto di chitarre distorte e batterie incalzanti che non lascia indifferenti, un invito a rompere le catene e a riprendersi la propria voce.

L’album è accompagnato dal singolo “Fiamme sulla città”, un brano che propone un’immagine potente di rivoluzione e cambiamento, in cui le fiamme che divampano sulla città diventano simbolo della distruzione del vecchio mondo per far spazio a una nuova realtà. Un viaggio elettrico tra ribellione, identità e rinascita, accompagnato da un bellissimo videoclip diretto da Giulio Cannata.

TRACKLIST

1. CAMDEN TOWN: Un inno alla ribellione urbana e alla controcultura. Il brano è un’immersione nelle strade di Camden, tra fuochi, lotte e un senso di appartenenza che nasce ai margini della società. Un grido di libertà contro un sistema che soffoca.

2. ECHI NEL TEMPO: Una riflessione sul tempo e sull’esistenza, in bilico tra gioia e tormento. Il testo descrive un viaggio interiore alla ricerca di un equilibrio, lasciandosi guidare dal vento e dagli echi del passato. Un brano più intimo e malinconico.

3. SIAMO SOLO UMANI: La title-track è una celebrazione dell’amicizia e della fratellanza. Un legame indissolubile che resiste al tempo e alle difficoltà, un rifugio sicuro nelle tempeste della vita. Un pezzo corale e potente.

4. TROVAMI UN NOME: Un’esplorazione dell’ansia e del senso di smarrimento nella città. Il protagonista cerca un’identità, un nome per la propria illusione, lottando contro i fantasmi del passato e un presente che soffoca. Un brano teso e ossessivo.

5. FIAMME SULLA CITTA’: Un’immagine potente di rivoluzione e cambiamento. Le fiamme che divampano sulla città simboleggiano la distruzione del vecchio mondo per far posto a una nuova realtà. Un pezzo carico di speranza e di furia.

6. SONO UN RE: Un’affermazione di forza e di potere personale. Il protagonista si erge a re del proprio destino, sfidando chiunque si metta sulla sua strada. Un brano aggressivo e spavaldo, con un’attitudine rock’n’roll.

7. NON VINCO MAI: Una struggente ballad su un amore tossico e ineluttabile. Una partita a scacchi persa in partenza, una danza macabra in cui i due amanti si conoscono troppo bene per potersi salvare. Un pezzo malinconico e disperato.

8. NESSUN RIMORSO: Un bilancio esistenziale senza rimpianti. Il protagonista accetta il proprio passato, con gli errori e le strade sbagliate, trovando una pace inaspettata nel silenzio e nella solitudine. Un brano maturo e riflessivo.

9. CONTROVENTO: Un inno alla resilienza e alla capacità di rialzarsi. Un ballo controvento che simboleggia la lotta quotidiana contro le avversità, con la consapevolezza di aver costruito la propria storia passo dopo passo. Un pezzo pieno di speranza.

10. SENZA TREGUA: Il racconto di un dolore che non dà tregua, la ricerca di una persona svanita nel nulla. La città diventa lo specchio di una solitudine profonda, un labirinto di ricordi e ferite. Un brano intenso e struggente.

11. RESTA DAI: Un appello a non perdersi, a restare uniti nonostante la frenesia della vita. Un dialogo intimo con una persona cara, un invito a non dimenticare i sogni e le promesse fatte. Un pezzo nostalgico e pieno di sentimento.

12. NON SONO USCITO MAI: Un viaggio surreale in un hotel della mente, una prigione di incubi e paure. La fuga sembra possibile, ma il finale rivela un’amara verità: forse non c’è mai stata una via d’uscita. Un brano claustrofobico e visionario.

13. NON MUORE MAI: Una dichiarazione di rinascita e di riscatto. Dalle ceneri di un mondo in rovina, il protagonista si riprende la propria vita e la propria città, scrivendo nuove regole. Un pezzo energico e liberatorio.

14. PREMO PLAY: La decisione di cambiare vita, di rompere una routine che uccide. “Premo play” è la metafora di un nuovo inizio, un salto nel vuoto verso una nuova realtà. Un brano carico di ottimismo e di voglia di fare.

15. COMBATTERE E’ INUTILE: La scoperta di una pace interiore che arriva solo con la resa. Il protagonista capisce che la vera forza non sta nel combattere, ma nell’accettare il silenzio e nel trovare rifugio nei propri pensieri. Un brano catartico e liberatorio.

16. MAI PIU’ UGUALE: Un invito a seguire il proprio destino, a non arrendersi mai. La promessa di un futuro diverso, in cui ogni notte è un’attesa e ogni giorno una nuova conquista. Un finale epico e pieno di speranza.

Gli Humana sono una delle realtà più originali e riconoscibili della scena elettro-rock italiana. Il progetto nasce nel 2011 tra Latina e Rimini, dall’incontro tra Daniele Iudicone (voce, testi, melodie) e Lorenzo Sebastiani (musicista e produttore, con all’attivo collaborazioni con Kelly Joyce e Dirotta su Cuba).



Il nome “Humana” riflette l’essenza del progetto: musica che parla dell’essere umano contemporaneo, delle sue emozioni, delle sue contraddizioni, e del rapporto (spesso conflittuale) con la tecnologia.

Il loro sound mescola in modo unico il rock alternativo con l’elettronica, in un equilibrio tra energia e introspezione. Le influenze vanno dai Subsonica e Bluvertigo ai Linkin Park, band a cui spesso gli Humana rendono omaggio nei live, e che ha ispirato fortemente l’album Karma.

La carriera degli Humana è segnata da una continua crescita artistica, con cinque album all’attivo: “Humana” (2012), “Karma” (2018), “Human Electro” (2020), “Un altro giorno” (2022) e l’ultimissimo “Siamo Solo Umani”.