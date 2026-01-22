Davos, Trump ritira la minaccia dei dazi e annuncia un accordo con l’UE

Groenlandia, Trump ritira la minaccia dei dazi e preannuncia un accordo. La decisione al termine di una riunione definita dal presidente Usa “molto produttiva” a Davos

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il ritiro della minaccia di dazi doganali nei confronti di otto Paesi europei, legate in particolare alla loro posizione sulla Groenlandia. A motivazione della scelta è stato portato il raggiungimento di “un quadro di un futuro accordo riguardante la Groenlandia e l’intera regione artica”.

Trump ha rilaciato le sue dichiarazioni con un post sul social Truth al termine di una riunione definita “molto produttiva” a Davos, in Svizzera, con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)