Ciclone Harry al Sud, a Messina ambulanza travolta da onda anomala

Ambulanza travolta da un’onda anomala in provincia di Messina, il video: accade a Santa Teresa di Riva, sul versante jonico, uno dei più colpiti dall’ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia

Un anziano a bordo di un’auto finisce in una voragine provocata dalle forti mareggiate e l’ambulanza inviata dal 118 per prestargli soccorso viene investita a sua volta da un’onda anomala.

Accade a Santa Teresa di Riva, sul versante jonico della provincia di Messina, uno dei più colpiti dall’ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia. L’episodio a seguito dell’apertura di una voragine sul lungomare della cittadina messinese: la Centrale operativa 118 di Messina, diretta da Domenico Runci, aveva disposto l’invio sul posto dell’equipaggio ‘Delta 11’ con due soccorritori della Seus.

Nel corso delle fasi di avvicinamento al luogo dell’incidente un’onda anomala di grande intensità ha causato lo sbalzamento laterale del mezzo di soccorso, che ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. I due soccorritori non hanno riportato ferite e il soccorso è stato poi effettuato da un’altra ambulanza.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel monitoraggio della stabilità del resto della carreggiata. Il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, ha espresso la propria vicinanza agli operatori coinvolti, accertandosi delle loro condizioni di salute. Nel contempo ha ribadito un appello alla cittadinanza:

“È fondamentale non mettere a repentaglio la propria incolumità e quindi anche quella dei soccorritori, che operano quotidianamente in condizioni difficili per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione. Le raccomandazioni del dipartimento regionale della Protezione civile, dei sindaci e di tutte le istituzioni competenti non devono essere sottovalutate. A Giuseppe e Nunziato, i quali dopo l’incidente sono rimasti in servizio per contribuire a garantire soccorsi, va un grande abbraccio da parte della Seus: siamo orgogliosi di loro e di tutti gli operatori dell’emergenza-urgenza 118 della Sicilia”.

