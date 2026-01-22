Caterina Rosselli presenta il libro “Mamma, dammi un bacio”. Venerdì 23 gennaio 2026 – Teatro Civico di Bosconero

Venerdì 23 gennaio il Teatro Civico di Bosconero ospita la presentazione di “Mamma, dammi un bacio”, opera di Caterina Rosselli, intenso racconto autobiografico che ripercorre l’infanzia e la prima giovinezza dell’autrice. Un libro nato dal desiderio di condividere un percorso personale profondo, trasformando fragilità, paure e difficoltà in strumenti di crescita e consapevolezza. Attraverso pagine cariche di forza emotiva, l’autrice si mette a nudo con coraggio, raccontando il travaglio interiore che l’ha condotta a diventare la donna determinata e lucida che è oggi. Il libro è una testimonianza di resilienza e volontà, capace di parlare a chiunque senta il bisogno di ritrovare sè stesso partendo anche da situazioni complesse e dolorose. “Mamma, dammi un bacio” è anche un viaggio nei valori autentici: l’amore per la libertà, il senso di giustizia, il rispetto per sé e per gli altri. Tra riflessioni intime e atmosfere dal sapore crepuscolare, l’autrice affronta con sincerità anche il tema del distacco come atto di amore e autodifesa, quando allontanarsi diventa necessario per preservare la propria integrità emotiva. La presentazione al Teatro Civico di Bosconero sarà un’occasione di incontro e dialogo con l’autrice, per approfondire i temi del libro e condividere una storia che invita a credere nella possibilità di rinascere, sempre. L’incontro è curato da Claudio Marcone e maggiori informazioni si possono avere al numero 3282198601. L’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Insieme a…Torino. Struttura che supporta le persone senza fissa dimora.