Caspio in radio e online con “Forse è tardi”

V4V Records presenta “FORSE È TARDI”, nuovo singolo dei CASPIO in uscita il 16 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio. Si tratta del terzo brano che anticipa l’album di prossima uscita. “FORSE È TARDI”, è un inno malinconico a ciò che non torna che racconta la corsa contro il tempo e le occasioni perse, ma senza perdere del tutto la voglia di provarci ancora. È la festa che ci lascia ancora un sorriso, l’amore che resta incompiuto, la promessa che non può essere mantenuta, il vuoto che lentamente ci circonda. Una ballata rock sull’addio che — forse — non è mai definitivo.

“FORSE È TARDI nasce da quella sensazione sospesa che arriva quando ti accorgi che alcune cose non torneranno — o non arriveranno mai — ma continui comunque, imperterrito, a restare, ad aspettare che qualcosa cambi nonostante tutto. Parla del tempo che scivola via e di sogni ormai esauriti, di cui però non possiamo fare a meno. FORSE È TARDI è l’istante in cui guardi qualcuno negli occhi e scegli di restare un momento in più, sapendo che potrebbe non bastare, ma che vale comunque la pena tentare”. – Giorgio Di Gregorio (CASPIO).

Il brano si colloca nel territorio dell’alternative rock malinconico, costruito su chitarre aperte, stratificate e una distorsione più emotiva che aggressiva. È una ballata rock elettrica, con una crescita graduale e un refrain che lavora per accumulo più che per esplosione.