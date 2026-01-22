Capitale italiana della Cultura 2028: chi sono le dieci finaliste?

Esulta anche il centrodestra, per “un risultato di grande valore, che fa onore alla città e all’intero territorio romagnolo”, gioiscono la parlamentare Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale Luca Pestelli di Fratelli d’Italia. Si tratta, specificano, di “un traguardo inedito per Forlì: grazie all’attuale amministrazione la candidatura non solo è diventata realtà, ma ha saputo affermarsi fino ad entrare tra le dieci finaliste”. Sindaco Zattini e vicesindaco Vincenzo Bongiorno hanno “fortemente” voluto e sostenuto questa candidatura fin dall’inizio, “seguendola passo dopo passo nel suo percorso”, osservano, ringraziando anche il vicepresidente della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli, che “ha guidato con competenza e visione il Comitato scientifico”.

Entusiasta anche la parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, per “un traguardo importante, che riconosce il valore del nostro territorio, la sua vitalità culturale, sportiva e sociale, e l’impegno costante di tante realtà locali che lavorano ogni giorno per far crescere la comunità”.

Forlì, continua, conferma di “saper guardare al futuro con ambizione e determinazione. Questo riconoscimento rappresenta non solo un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza: l’occasione per continuare a investire sui giovani, sullo sport, sulla cultura e sulle eccellenze del territorio”. L’auspicio è dunque, termina l’azzurra, che “si possa proseguire con convinzione su questa strada, alimentando il sogno di una Forlì sempre più protagonista, dinamica e capace di offrire nuove opportunità ai cittadini e alle nuove generazioni“. Si associa al coro di soddisfazione il parlamentare e segretario romagnolo della Lega Jacopo Morrone, in compagnia dell’assessore forlivese al Piano strategico Andrea Cintorino. Oltre a un riconoscimento per il progetto e per il patrimonio culturale, entrare nelle 10 finaliste rappresenta “un elemento chiave nella definizione del futuro della città”. La cultura può diventare “una leva fondamentale per lo sviluppo dell’intera comunità” con il progetto che promuove innovazione, partecipazione e rigenerazione urbana. Forlì, concludono Morrone e Cintorino, “sta costruendo il proprio futuro mettendo la cultura e la strategia al centro della crescita”.