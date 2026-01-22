Capitale italiana della Cultura 2028: chi sono le dieci finaliste?


Tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio si terranno le decisive audizioni pubbliche.

Capitale italiana della Cultura 2028

“I sentieri della bellezza” conquistano. Entra nel vivo la corsa al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. È stata svelata la shortlist delle dieci finaliste: Forlì, Cesena, Anagni in provincia di Frosinone, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa in provincia di Siena, Gravina in Puglia in provincia di Bari, Massa, Mirabella Eclano in provincia di Avellino, Sarzana in provincia di La Spezia e Tarquinia in quella di Viterbo.