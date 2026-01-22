Bianca Balti piange per l’Iran: “Uccidono i feriti in ospedale o per strada”


Come già altre star hanno fatto, anche Bianca Balti sceglie Instagram per lanciare un appello al sostegno dei cittadini dell’Iran dove, da settimane, è in corso una repressione delle proteste da parte del governo. In due storie, la top model invita a “diffondere la voce”.

Un appello che la 41enne fa dopo aver chiacchierato con la segretaria dello studio oculustico dove ha effettuato una visita. Seduta sui gradini, dopo l’incontro, Balti – con grande commozione – dice: “La ragazza che mi ha aiutato con il conto mi ha detto che suo marito è iraniano e si trova lì in questo momento. Quello che sta succedendo non si è mai visto nemmeno durante la rivoluzione e mi ha chiesto di diffondere la notizia”.

Quello raccontato dalla segretaria delinea uno scenario drammatico: “Se sei ferito e vieni portato in ospedale, arrivano e ti uccidono. Se sei ferito in strada, arrivano e ti sparano. Questo è quello che sta succedendo”. Così Balti ripete: “È straziante. Diffondete la notizia il più possibile”.

