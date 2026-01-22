Australian Open, per Sinner anche il secondo turno è in discesa

Battuto l’australiano Duckworth 6-1, 6-4, 6-2. Al terzo turno trova l’americano Eliot Spizzirri. Avanzano Musetti e Darderi, Djokovic chiude la “favola” Maestrelli.

Secondo turno degli Australian Open in discesa per Jannik Sinner che batte l’australiano James Duckworth, numero 88 del ranking ATP, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il tennista azzurro, numero due al mondo e detentore del titolo, sabato troverà al terzo turno l’americano Eliot Spizzirri (numero 85), che ha sconfitto il cinese Wu Yibing.

“Ogni partita è difficile e sono contento di essermi qualificato – dice Sinner dopo il match – Ho servito e risposto molto bene e sono soddisfatto della mia performance. So che ha dovuto sostenere molte operazioni e sono felice di averlo rivisto a questi livelli. Ringrazio anche il pubblico, so che siete australiani ma siete stati onesti stasera con il tifo. Mi sento in buona forma. Sono contento di quanto fatto, sia nel fisico che nella testa”.

Il tennista azzurro ha poi parlato del prossimo avversario, l’americano Eliot Spizzirri: “L’ho visto giocare un po’ l’anno scorso, è aggressivo e ha un buon servizio. Vedremo, non lo conosco molto bene e speriamo che sia una bella partita”.

AVANTI MUSETTI

Lorenzo Musetti d’autorità. Il numero 5 al mondo ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Sonego nel secondo turno degli Australian Open. E lo ha fatto senza incertezze, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Avanza anche Luciano Darderi, che ha superato l’argentino Sebastian Baez in quattro set: 6-3, 1-6, 6-4, 6-3. Niente da fare invece per Francesco Maestrelli, battuto da Novak Djokovic in tre set (6-3, 6-2, 6-2). Per l’esordiente resta la soddisfazione di avere superato il primo turno.

“Non è stata una partita facile, Sonny è uno dei miei migliori amici nel circuito ma in campo tutti vogliamo vincere, non è un segreto. Non è semplice in questi match avere l’atteggiamento giusto, sono molto orgoglioso”, ha detto Lorenzo Musetti subito dopo la vittoria.

“Lui è stato molto aggressivo– ha continuato ‘Muso’- è venuto spesso a rete. Forse è il motivo per cui ha commesso tanti errori, perché ha cercato di prendere tanti rischi. Io penso di avere forzato alcuni dei suoi errori e questo ai fini della crescita del mio gioco mi soddisfa. Ora devo recuperare ancora un po’ di forze in vista del prossimo match”.

DELUSIONE BOLELLI-VAVASSORI: SUBITO FUORI

Delusione azzurra nel doppio maschile degli Australian Open. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, numeri 7 del tabellone, sono infatti usciti nel primo turno, battuti a sorpresa dalla coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens, che hanno vinto in tre set in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-4.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)