Australian Open: Musetti si impone nel derby con Sonego

Lorenzo Musetti, numero 5 al mondo, ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Sonego nel secondo turno degli Australian Open

Lorenzo Musetti d’autorità. Il numero 5 al mondo ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Sonego nel secondo turno degli Australian Open. E lo ha fatto senza incertezze, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4.

Avanza anche Luciano Darderi, che ha superato l’argentino Sebastian Baez in quattro set: 6-3, 1-6, 6-4, 6-3. Niente da fare invece per Francesco Maestrelli, battuto da Novak Djokovic in tre set (6-3, 6-2, 6-2). Per l’esordiente resta la soddisfazione di avere superato il primo turno.

MUSETTI: “VINTO CONTRO UN AMICO, NON È MAI FACILE”

“Non è stata una partita facile, Sonny è uno dei miei migliori amici nel circuito ma in campo tutti vogliamo vincere, non è un segreto. Non è semplice in questi match avere l’atteggiamento giusto, sono molto orgoglioso”, ha detto Lorenzo Musetti subito dopo la vittoria.

“Lui è stato molto aggressivo– ha continuato ‘Muso’- è venuto spesso a rete. Forse è il motivo per cui ha commesso tanti errori, perché ha cercato di prendere tanti rischi. Io penso di avere forzato alcuni dei suoi errori e questo ai fini della crescita del mio gioco mi soddisfa. Ora devo recuperare ancora un po’ di forze in vista del prossimo match”.

DELUSIONE BOLELLI-VAVASSORI: SUBITO FUORI

Delusione azzurra nel doppio maschile degli Australian Open. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, numeri 7 del tabellone, sono infatti usciti nel primo turno, battuti a sorpresa dalla coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens, che hanno vinto in tre set in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-4.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)