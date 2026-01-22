A Geo su Rai 3 si parla della mostra “Liberty. L’arte dell’Italia moderna”

Oggi su Rai 3 in anteprima a “Geo” la mostra “Liberty. L’arte dell’Italia moderna”. L’esposizione a Palazzo Martinengo di Brescia

La mostra dedicata al Liberty a Palazzo Martinengo di Brescia, dal 24 gennaio al 14 giugno 2026. La racconta in anteprima, con un vero e proprio dietro le quinte, il nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 22 gennaio alle 16.10 su Rai 3. Un percorso inedito che sarà guidato da uno dei curatori della mostra, lo storico dell’arte Davide Dotti.

Corrente artistica europea conosciuta anche come lo stile floreale o stile nuovo, il Liberty è caratterizzato dalle linee curve, serpentinate ed estremamente eleganti che segnano il gusto e la società italiana ed europea dei primi quindici anni del Novecento fino allo scoppio della Prima guerra mondiale. Un’espressione artistica ed estetica che ha riguardato non solo la pittura e la scultura, ma anche le arti decorative, la cartellonistica e il cinema.