A “Elisir” oggi su Rai 3 diagnosi e cura delle emorroidi

Come diagnosticare e curare le emorroidi? A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 22 gennaio alle 10.55 su Rai 3 – risponderà il professor Carlo Ratto, colon-proctologo e docente all’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.

Subito dopo, nello spazio “Mangiarsano”, si parlerà del riso, un cereale molto importante, ampiamente coltivato e consumato in tutto il mondo. Si tratta di un alimento versatile, privo di glutine, fonte importante di carboidrati. Il tema sarà approfondito insieme alla professoressa Mariangela Rondanelli, endocrinologa e nutrizionista all’Università degli Studi di Pavia.

A chiudere la puntata sarà lo spazio di “Serena…mente”, in cui verrà approfondito il tema del senso di colpa, un’emozione complessa che scaturisce dalla percezione di aver violato una regola sociale, morale o personale. In studio ne parlerà il professor Giampaolo Perna, psichiatra e responsabile del Centro dei Disturbi d’Ansia e Panico presso l’Humanitas San Pio X di Milano.