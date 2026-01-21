Torna Striscia la Notizia, Rajae: “Prontissima per questa nuova stagione”

“Striscia la Notizia” torna in onda da giovedì 22 gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto. Rajae: “Prontissima per questa nuova stagione”

“Striscia la Notizia” torna in onda da giovedì 22 gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Alla conduzione Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, storica coppia del tg satirico che terrà a battesimo la nuova edizione, la numero 38, sottotitolata “La voce della presenza”.

La squadra di autori e la produzione stanno preparando un’annata speciale che proporrà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di “Striscia la Notizia” uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana.

La nuova edizione, studiata e pensata ad hoc dall’ideatore Antonio Ricci per la prima serata, si preannuncia davvero imperdibile con nuove inchieste, ma anche momenti di gioia, allegria e spensieratezza. Durante le cinque prime serate, infatti, non mancheranno momenti di varietà e intrattenimento considerando anche la nuova collocazione televisiva. Tra le novità, Maria De Filippi, Roberta Bruzzone e Alex Del Piero.

Tra i volti storici e di punta anche Rajae Bezzaz:“Non vedo l’ora di rimettermi in gioco con nuovi reportage – spero interessanti e che piacciano – ma soprattutto che vengano incontro alle tantissime richieste e segnalazioni che continuano ad arrivarci quotidianamente. Essere parte del cast e sentire l’affetto del pubblico è un privilegio enorme. Manca pochissimo e ci rivedremo su Canale 5!”, aggiunge l’inviata.

Con questa edizione speciale, “Striscia la Notizia” ribadisce la propria identità e rilancia la sua presenza, confermandosi un punto di riferimento capace di rinnovarsi senza perdere la propria voce. Si chiama la voce della presenza perché vogliamo dire che siamo qui, finché c’è striscia c’è speranza di una televisione diversa.