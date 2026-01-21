Stasera su Rai 1 “Speciale Porta a porta – 30 anni della nostra vita”

Il 22 gennaio 1996 debuttava il programma di Bruno Vespa che ha cambiato la seconda serata televisiva, raccontando l’Italia attraverso 17 Governi: su Rai 1 “Speciale Porta a porta – 30 anni della nostra vita”

Il 22 gennaio 1996 debuttava il programma di Bruno Vespa che ha cambiato la seconda serata televisiva, raccontando l’Italia attraverso 17 Governi, 11 Presidenti del Consiglio (tutti ospiti della trasmissione con l’eccezione di Mario Draghi), 4 Papi, 3 Conclavi, 5 elezioni presidenziali con 3 Presidenti della Repubblica (Ciampi, Napolitano, ospiti della trasmissione, e Mattarella). Ed è per festeggiare questi 30 anni che mercoledì 21 gennaio andrà in onda “Speciale Porta a porta – 30 anni della nostra vita” alle 21.45 in diretta su Rai 1; una grande festa in prima serata con tanti amici della politica, della cultura, dello spettacolo e della cronaca: i leader politici intervistati eccezionalmente dall’inedita coppia Vespa/Mentana, i protagonisti dello spettacolo di Rai 1 e i tanti compagni di un viaggio lungo trent’anni.

Interverranno Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Ci saranno poi Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier, Antonella Clerici, Valeria Marini, Eleonora Daniele, Al Bano, Iva Zanicchi, Paolo Belli e la sua band.

Papa Leone ha inviato a Bruno Vespa un ampio messaggio augurale di buon compleanno riflettendo sulle regole della buona comunicazione.

In onda per 3.617 puntate, Porta a Porta, in quella che è stata subito ribattezzata la Terza Camera del Parlamento ha raccontato tutto, non solo politica: l’attualità, la cronaca, le guerre, i grandi fatti internazionali di questi anni, ma è stato anche il palcoscenico dello spettacolo italiano: da Pavarotti a Bocelli, da Claudio Abbado a Riccardo Muti, da Mike Bongiorno a Carlo Conti, da Alberto Sordi a Gigi Proietti, da Franco Zeffirelli a Vittorio Gassman, da Raffaella Carrà a Fiorello.

I festeggiamenti proseguiranno poi il 9 febbraio quando il Presidente della Repubblica riceverà al Quirinale una rappresentanza di “Porta a Porta”.