Reale Mutua è Official Sponsor delle Finali di Coppa Italia e dei Campionati di Serie A

Reale Mutua Off icial Sponsor delleFinali di Coppa Italia, che si svolgeranno nella cornice dell’Inalpi Arena di Torino, e dei Campionati di Serie A della Lega Pallavolo Serie A Femminile

La Serie A sceglie l’eccellenza e la solidità di Reale Mutua. La storica compagnia assicurativa torinese annuncia con orgoglio la propria partecipazione come Official Sponsor delle imminenti Finali di Coppa Italia, che si svolgeranno nella cornice dell’Inalpi Arena di Torino, e dei Campionati di Serie A della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

La partnership consolida il profondo legame tra Reale Mutua e il mondo dello sport, fondato su valori condivisi quali il gioco di squadra, l’affidabilità e la ricerca costante dell’eccellenza. Per Reale Mutua, l’appuntamento di Torino rappresenta un ritorno alle origini: nata sotto la Mole nel 1828, la Società ha mantenuto nel tempo un radicamento territoriale fortissimo, pur diventando un punto di riferimento assicurativo in tutta Italia e all’estero.

Allo stesso modo, la Serie A di pallavolo femminile incarna perfettamente questo binomio: un movimento che affonda le radici nelle comunità locali di tutta la penisola, ma capace di esprimere un livello tecnico e agonistico che non ha eguali nel mondo, attirando le migliori campionesse internazionali.

“Questa partnership rappresenta al meglio il nostro modo di essere mutua: vicini alle persone, capaci di fare squadra e di generare valore concreto per le comunità in cui operiamo – ha dichiarato Michele Quaglia, Direttore Commerciale di Reale Mutua –. Sostenere le Finali di Coppa Italia e i Campionati di Serie A femminile significa per noi investire in uno sport che riflette impegno, fiducia reciproca e visione. Gli stessi principi che guidano da sempre Reale Mutua nel prendersi cura delle persone e nel costruire, insieme, un futuro migliore.”

Queste le parole del Presidente di Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris: “Siamo felici di accogliere Reale Mutua come sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Avere al nostro fianco un partner di questo prestigio, che celebra quasi due secoli di storia proprio qui a Torino, è per noi motivo di orgoglio. Reale Mutua rappresenta un’eccellenza italiana capace di parlare al Paese intero partendo da un’identità territoriale solida. Esattamente ciò che fa il nostro volley, portando ogni weekend lo spettacolo della massima serie in tutta Italia, con un brand che oggi è sinonimo della pallavolo più bella del mondo. Insieme, siamo pronti a regalare al pubblico di Torino e a tutti gli appassionati un weekend di Coppa Italia indimenticabile.“