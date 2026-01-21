Pizza Senza Frontiere 2026: proclamati i nuovi Campioni del Mondo di Pizza

Ieri sera, al termine della terza giornata di competizione, la proclamazione di tutti i nuovi campioni del mondo di pizza.

Dal 18 al 20 gennaio, all’interno della Fiera SIGEP World, oltre 600 pizzaioli provenienti da tutto il mondo si sono messi in gioco per conquistare l’ambito titolo di Campione del Mondo. Durante il grande evento, i professionisti dell’arte bianca si sono sfidati in 14 diverse gare di cottura: dalla pizza classica alle versioni napoletane, dalle specialità romane quali pizza in teglia, in pala e tonda al matterello, fino alla pizza fritta, dalla pizza dessert alla misteri box… senza dimenticare gli incredibili abbinamenti tra la pizza e il vino, le birre e i cocktail e le apprezzatissime gare di abilità.

L’edizione 2026 del Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere, come da tradizione, si è tenuta a Rimini ed è stata organizzata da Ristorazione Italiana Magazine all’interno della Fiera Sigep World, grazie alla collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group. Il successo della precedente edizione, ha permesso non solo di consolidare ma anche di superare i numeri del 2025: un team di oltre 100 giudici tra forni e tavoli di assaggio, più di 600 concorrenti provenienti da oltre 45 nazioni.

Le competizioni si sono svolte in uno spazio appositamente allestito con 16 postazioni completamente attrezzate per la preparazione delle pizze, di cui 4 dotate di forni a legna. La valutazione dei partecipanti ha coinvolto oltre 45 giudici ai forni e nei laboratori di preparazione, oltre a 7 tavoli di giuria composti a cui hanno seduto 100 professionisti dell’assaggio, selezionati a livello internazionale, tra cui i rappresentanti delle principali catene di pizzerie europee e del mondo.

Qui i vincitori: https://campionato.ristorazioneitalianamagazine.it/it/