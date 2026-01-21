Picasso e Gauguin lasciano Roma, arrivano Matisse e Caravaggio

Ultimi giorni, al Museo della Fanteria, per le mostre dedicate agli artisti Paul Gauguin e Pablo Picasso.

Ultime giornate di esposizione, al Museo romano della Fanteria dell’Esercito Italiano, per le mostre: Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure e Picasso. Il linguaggio delle idee. Domenica 25 gennaio, infatti, le due rassegne, prodotte da Navigare srl da una iniziativa del Ministero della Difesa ‒ Difesa Servizi S.p.A, che godono del patrocinio della Regione Lazio e Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, lasceranno le sale del Museo dopo cinque mesi e un’intensa partecipazione di pubblico.

Navigare S.r.l., organizzatrice delle rassegne d’arte nella struttura del Ministero della Difesa, è pronta a produrre due importanti appuntamenti. In programma a fine febbraio, con apertura prevista per sabato 28, ci sarà l’esposizione dedicata all’artista francese Henri Matisse dal titolo L’Ultimo Matisse – Morfologie di Carta. Mentre a marzo, con apertura al pubblico prevista per sabato 7, una mostra dedicata al maestro Michelangelo Merisi, intitolata: Caravaggio e i Maestri della Luce.

Intanto, però, resta ancora un ultimo fine settimana (24-25 gennaio) per poter visitare le mostre in corso. Al primo piano del Museo militare Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure, curata da Vincenzo Sanfo, racconta in particolare l’esperienza umana e artistica polinesiana dell’outsider francese, che tra le oltre 150 opere esposte provenienti da collezioni private, è autore delle 23 xilografie del Diario di Noa Noa (1893-94), scritto durante il suo primo soggiorno nella Polinesia francese, e di disegni, litografie e due opere a lui attribuite: l’olio su tela Femme de Tahiti (1891) e l’acquerello Paysage Tahitien. www.navigaresrl.com

Mentre al piano terra della struttura Picasso. Il linguaggio delle idee, curata da Joan Abelló con Marco Ancora e Carlota Muiños è, invece, dedicata al genio di Malaga, grande sperimentatore e innovatore. Tra le oltre 100 opere esposte, suddivise in sei sezioni, spiccano le ceramiche realizzate a Vallauris, in Francia, e i 20 esemplari della suite Linoleos, realizzate con la tecnica dell’incisione a linoleum di cui Picasso inventò la variante “a forma persa”, oltre alle litografie per i costumi del balletto Le tricorne, e il Carnet de la Coruña, 1895, con una edizione in facsimile (1971) del carnet di 107 disegni giovanili di Picasso, prestito del Museo Picasso de La Coruña

Le mostre osservano i seguenti orari: da lunedì a venerdì 9:30 –19:30; sabato, domenica e festivi 9:30 – 20:30. Informazioni: www.navigaresrl.com