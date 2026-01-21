Oroscopo di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Nervi a fior di pelle a causa degli imprevisti sul lavoro. Evitiamo di riversare il malumore su ci sta vicino per non peggiorare ulteriormente le cose. Se le cose non girano come vorremmo, facciamo il punto della situazione e riflettiamo sul da farsi.
Toro
Spira un vento di serenità, con la Luna in Capricorno vivacizzata dal trigono di Urano. Un regalo inatteso ci procura un grande piacere. Possiamo contare su un’organizzazione ben congegnata, ora è importante puntare su progetti nuovi.
Gemelli
La giornata di per sé non è esaltante, ma un briciolo di monotonia non è da disprezzare. Se invece vogliamo più dinamismo, tiriamo fuori un po’ di creatività. L’analisi introspettiva porta alla luce desideri scaturiti direttamente dal cuore e su cui la testa non ha presa.
Cancro
Sotto il tiro della Luna, la relazione con gli altri è osteggiata. Invece di insistere dando via libera alle polemiche, oggi restiamo in silenzio. Accettiamo il blocco momentaneo e approfittiamone per dedicare maggiori attenzioni a noi stessi.
Leone
Difficile conservare il buonumore, oggi che al seguito della Luna in Scorpione piovono una serie di contrattempi, di incertezze e di ansie. Ombrosi, diffidenti e insofferenti alle chiacchiere, ci ritiriamo in casa, pantofole e telecomando in mano.
Vergine
Con la Luna in aspetto favorevole che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui miriamo si vanno gradualmente avvicinando. Anche se qualcosa ancora rimane in sospeso, ci sentiamo più sicuri, determinati e coraggiosi che mai.
Bilancia
Contro la Luna in Capricorno fautrice di imprevisti e battibecchi, sfoderiamo l’autocontrollo: non è risolutivo, ma almeno non combiniamo guai. Qualche preoccupazione di ordine familiare può penalizzarci nel rendimento a scuola e sul lavoro.
Scorpione
Con la Luna in Capricorno, possiamo stare tranquilli: la nostra condizione lavorativa ha imboccato la direzione giusta e tutto procede senza scosse. Ospite d’onore odierno un amico, con in serbo una notizia che ci mette sicuramente di buonumore.
Sagittario
L’elasticità mentale non ci fa di certo difetto e rende agevole lo svolgimento delle nostre mansioni, l’apprendimento di tecniche nuove e lo studio. Rapporti sociali vivacizzati da una comunicazione sciolta e da uno spirito brillante, ma occhio ai voltafaccia!
Capricorno
Grazie alle stelle, acquisiamo maggiore sicurezza, elementi di giudizio, informazioni, e quando verrà l’ora di realizzare i progetti, sapremo come muoverci. Abbiamo tanti progetti in testa e molte occasioni per portarli avanti, valutiamo l’investimento economico.
Acquario
Amministriamo le energie mentali con accortezza, per non rischiare di sprecare le potenzialità di questo ritmo. Bisogni culturali e spirituali. Accordiamo la nostra linea d’azione su quella altrui: sarà impegnativo, ma inevitabile per la riuscita.
Pesci
Momento equilibrato per le emozioni, sorprendente per la sua vivacità. Indirizziamo le energie verso una meta tangibile, carriera, studio o amore che sia. Facciamo una selezione negli impegni sociali. Accettiamo inviti e proposte solo da chi è in sintonia con noi.