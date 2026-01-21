La Spezia si prepara a dare l’ultimo saluto al giovane Youssef Abanoub, ucciso a scuola

Giovedì a La Spezia i funerali di Youssef Abanoub: sarà lutto cittadino. Alle 15, alla Cattedrale di Cristo Re, sarà celebrata la messa

Alla luce della scomparsa dello studente spezzino Youssef Abanoub Safwat Roushdi Zaki, vittima di una violenta aggressione all’interno dell’Istituto tecnico “Einaudi -Chiodo” il 16 gennaio scorso, il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, questa mattina ha emanato un’ordinanza con cui sono indicate le modalità del lutto cittadino nella giornata dei funerali, che si terranno giovedì.

La cerimonia avrà inizio alle 14 nell’obitorio della Spezia, in via Vittorio Veneto 197. Da qui muoverà il corteo funebre che accompagnerà il feretro fino alla Cattedrale di Cristo Re, dove alle 15 sarà celebrata la messa, in lingua italiana e in lingua egiziana. Al termine della celebrazione, il feretro sarà accompagnato per la sepoltura al cimitero dei Boschetti.

In segno di cordoglio e vicinanza ai familiari, agli amici, ai compagni di scuola e all’intera comunità scolastica, l’ordinanza prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici della città; la sospensione di eventi, spettacoli e iniziative di intrattenimento programmati per la giornata delle esequie. Peracchini, inoltre, invita i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado a osservare un minuto di silenzio alle 12 di giovedì. I dirigenti degli istituti superiori sono invitati a sospendere le lezioni durante lo svolgimento delle esequie, per consentire agli studenti di partecipare. I titolari degli esercizi commerciali, infine, sono invitati ad abbassare le saracinesche in contemporanea con la celebrazione delle esequie.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)