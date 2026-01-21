Jannelli&Volpi apre JVstudio | Paris e presenta le nuove collezioni a Paris Déco Off

Il 2026 segna il 65° anniversario di Jannelli&Volpi e l’anno si apre con una grande novità: l’inaugurazione – in occasione di Paris Déco Off 2026 – di JVstudio | Paris

Il 2026 segna il 65° anniversario dell’Azienda e l’anno si apre con una grande novità: Jannelli&Volpi inaugura il suo primo showroom parigino, in 6 Rue du Mail a Parigi.

Uno spazio centralissimo – a pochi passi dal Louvre – che si colloca nella zona più importante nel settore dei tessuti d’arredamento e dei rivestimenti murali / carte da parati, e che apre le porte in occasione di Déco Off Paris 2026. JVstudio | Paris si sviluppa su una superficie complessiva di circa 100m2 – distribuita su tre piani – e si pone l’obiettivo di diventare l’indirizzo di riferimento per professionisti, architetti e amanti del design di Parigi e come punto di riferimento su tutto il territorio francese. La curatela e tutto il progetto dello showroom è di Jannelli&Volpi, che ha ideato quindi l’interior a 360°: dal design degli arredi nei colori verde e arancio, al sistema espositivo e, ovviamente, all’interpretazione delle pareti con i nuovi rivestimenti JV 2026 e CO.DE 05. L’obiettivo è offrire al fruitore un’esperienza che possa rispecchiare – nello stile e nel design – la Maison italiana. La facciata dello showroom sarà ben riconoscibile e di facile memoria grazie all’insegna grafica che rimanda al disegno Lithops della storica linea e collezione Grande Corniche. Il disegno sarà presente anche all’interno dello spazio su alcuni elementi d’arredo. Per rendere lo spazio ancor più identitario le vetrine richiameranno il recente progetto “Case di Carta” con la visione di due interni abitativi tappezzati con grafiche dal sapore parigino. Lo spazio a pian terreno offre una panoramica su tutti i marchi del gruppo JV s.p.a. e, proprio in occasione di Déco Off 2026, presenta le nuove collezioni.