In radio e in digitale “Sincero”, il nuovo singolo di Kalpa

“SINCERO” è il nuovo singolo di Kalpa, disponibile da venerdì 16 gennaio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale, distribuito da Triggger

Un brano radicale, tanto nella scrittura quanto nella costruzione sonora. Una ballad irregolare che si muove per contrasti, partendo da una delicatezza intima e scivolando progressivamente verso territori iper-distorti, in cui si alternano elementi orchestrali organici, voci da cameretta e 808 dal taglio industriale e violento. Un equilibrio instabile che riflette la tensione emotiva al centro del brano.

Il nuovo singolo “SINCERO” prende la forma di un monologo interiore, un dialogo serrato con sé stessi in cui Kalpa mette in discussione la propria verità. Cosa significa davvero essere sinceri in un mondo che chiede continuamente di performare, di esporsi, di essere leggibili? Kalpa sceglie un linguaggio minimale, diretto, senza metafore elaborate, fatto di domande semplici e ripetute, che diventano un loop mentale alienante, difficile da interrompere.

“Detto da me, non so se sarà sincero / detto così, non so più che cos’è vero”: il testo insiste, ritorna, si ripiega su sé stesso, trasformando il dubbio in struttura narrativa e musicale. La ripetizione non chiarisce, ma amplifica lo smarrimento, lasciando emergere una fragilità lucida, quasi disarmata. “SINCERO” è un brano che non cerca risposte, ma espone il rumore di fondo dell’incertezza, restituendo una fotografia cruda e contemporanea del rapporto tra identità, verità e rappresentazione.