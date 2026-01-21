Flavio Giurato pubblica “Il Console Generale”, il nuovo album

Fuori sulle piattaforme digitali e in 500 copie numerate in vinile, l’ottavo album di Flavio Giurato, “Il Console Generale”, per Panico Dischi

Otto canzoni per farci confessare chi siamo, chi siamo stati e chi vorremmo essere nell’era della sostituzione dell’intelligenza.

«Per registrarlo non sono serviti leggìo e carta scritta. Nessun diaframma tra il microfono e il suono. In accordo alle fasi lunari, il disco non ha subito la costrizione di alcun metronomo analogico o digitale» (F.G.)

Un lavoro strettamente legato alle emozioni in pelle e ossa: “Sono il Console Generale / le mie regole d’ingaggio / le ho chiuse dentro l’anima / con la carne per il coraggio”.

“Il Console Generale” attraversa le più sottili grammatiche dello spazio e le più intime considerazioni sul tempo. Dal viaggio nel Cosmo di un bambino prima di addormentarsi al tatuaggio mai cicatrizzabile di Auschwitz Birkenau; da un’altra boccata da bruciare in branda nel carcere minorile alla drammatica confessione di una contraffatta identità personale; dalla difficoltà di salvarsi dalle battute scritte del proprio destino al destino che ti aspetta come un esercito indigeno sulle bianche scogliere di Dover; dall’amore reso impossibile dalle non conformità tecnologiche al vento del deserto che taglia la faccia del racconto.

“Il Console Generale” è una proposta per trattare la propria sorte di fronte alla prospettiva sempre in agguato dell’allineamento, è l’allucinazione nel deserto per una personale teoria dell’orientamento.