Enrico Brignano a Marina di Carrara con il suo nuovo spettacolo

Enrico Brignano porta in scena lo spettacolo che ha già conquistato il pubblico nelle arene estive, ora in una versione pensata per i grandi spazi indoor

Si parte il 7 marzo da Terni e tra le tappe quella a Marina di Carrara a Carrara Fiere PAD C l’11 aprile.

Le prevendite saranno attive da domani, giovedi’ 22 gennaio , alle ore 14.00 su Ticketone.

Le nostre paure, i tempi che cambiano e ci rincorrono incessantemente, la confusione e la fragilità che a volte ci assalgono sorprendendoci vengono raccontate da Brignano con ironia e complicità al proprio pubblico. E, con un salto nel passato, si cerca un confronto, un conforto tra le braccia virtuali della mamma, che di fronte a tutte queste “diavolerie moderne” forse opporrebbe il buonsenso di una volta e, perché no, un sano abbraccio consolatorio.

Per ridere insieme e confortarci un po’ nel grande rito collettivo del teatro. Dopo il successo de ‘I 7 Re di Roma’ (in scena fino a febbraio) l’artista torna a un percorso teatrale più personale con uno spettacolo che intreccia satira e memoria, raccontando con leggerezza i paradossi del nostro tempo Dopo il lungo impegno con ‘I 7 Re di Roma’, la commedia musicale che continua a raccogliere un forte consenso in tutta Italia e la cui ultima replica è prevista l’8 febbraio a Torino, Enrico Brignano da marzo tornerà al one man show con ‘Bello di mamma!’, Lo spettacolo, già applaudito nell’estate del 2025 nelle arene all’aperto, approderà ora in una nuova versione pensata per i palazzetti dello sport, con una tournée che tra marzo e aprile 2026 attraverserà alcune tra le strutture indoor più importanti del Paese.