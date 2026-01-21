EaseUS lancia Data Recovery Wizard 20.1 con tecnologia SSR: nuovo standard per il recupero dei file frammentati

NEW YORK, 20 dicembre 2025 – EaseUS, leader mondiale nelle soluzioni di recupero dati, annuncia il rilascio di Data Recovery Wizard 20.1, ora con la rivoluzionaria tecnologia SmartSector Rebuild (SSR). Progettata per il recupero di file frammentati da USB, SD card e hard disk esterni usati a lungo, SSR aumenta fino al 30% il tasso di successo rispetto ai software tradizionali.

Il motore SSR analizza dati, metadati residui e struttura dei blocchi per ricostruire foto, video, documenti Office e PDF da dispositivi frequentemente cancellati o formattati. Gli utenti possono visualizzare un’anteprima dei file prima del recupero, evitando il problema dei file corrotti tipico dei tool tradizionali. Con EaseUS Data Recovery Wizard 20.1, il recupero di file da USB e SD card diventa affidabile anche su dispositivi usurati o frammentati.

Scenari d’uso ideali:

Fotografi e creator video: recupero di foto e video da SD card e USB usate o formattate.

Studenti e professionisti: ripristino di documenti Office e progetti da supporti deteriorati.

Archivisti e content manager: recupero di file critici da dispositivi frammentati.

Tutte le operazioni avvengono localmente, garantendo completa privacy dei dati. EaseUS promette: “La tua USB o SD card usata a lungo ha finalmente un salvatore.”

Scopri di più sulla tecnologia SSR e prova la nuova versione qui:

https://it.easeus.com/data-recovery-software/upgrade-to-20-1.html

Informazioni su EaseUS

EaseUS fornisce soluzioni IT professionali per utenti domestici, educativi e PMI in recupero dati, backup, ottimizzazione di sistema, gestione delle partizioni e multimedia su Windows, Mac, iOS e Android. Fondata nel 2004, l’azienda serve oltre 100.000.000 di utenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita https://it.easeus.com/.

Fonte: EaseUS