DGA NLT chiude il 2025 in crescita e rafforza la visione strategica per il 2026

Nel 2026 DGA NLT punta a consolidare i risultati raggiunti, affrontare nuove sfide e proseguire nel percorso di espansione: è infatti prevista l’apertura di una nuova sede a Napoli (oltre alle sedi di Torino, Milano, Verona, Modena, Palermo, Cagliari e Roma).

DGA NLT archivia il 2025 come un anno chiave nel proprio percorso di evoluzione, segnato dal raggiungimento di traguardi significativi e dal rafforzamento del posizionamento nel mercato del Noleggio a Lungo Termine. Con oltre 3.000 ordini registrati, il periodo appena concluso rappresenta una fase di consolidamento strategico, all’interno della quale l’azienda ha confermato la coerenza del proprio modello di sviluppo e la capacità di crescere in modo strutturato e sostenibile.

Il 2025 si conferma un anno di consolidamento e sviluppo per DGA NLT, con oltre 3.000 ordini registrati: risultati coerenti con il percorso di crescita impostato e un modello di business solido e strutturato.

Le performance raggiunte dall’azienda riflettono un approccio consulenziale evoluto, una proposta commerciale flessibile e una visione di lungo periodo orientata alla qualità del servizio.

DGA NLT guarda al 2026 con obiettivi chiari, puntando su ulteriore espansione territoriale, investimento sulle competenze e rafforzamento del proprio ruolo nel settore del Noleggio a Lungo Termine.

I risultati ottenuti, che si posizionano in continuità con quelli dell’anno precedente, sono il riflesso di una crescita costante, in linea con gli obiettivi prefissati, e di una risposta efficace alle esigenze di un mercato in continua trasformazione. Un percorso costruito su basi solide: consulenza specializzata, flessibilità commerciale e attenzione alla qualità del servizio. Elementi che continuano a distinguere DGA NLT come partner affidabile per privati, aziende e professionisti.

Nel corso del 2025, la crescita si è tradotta anche in un rafforzamento della presenza sul territorio nazionale, con l’apertura di nuove sedi strategiche a Cagliari e Roma. Un’espansione che consente all’azienda – già fisicamente presente anche a Torino, Milano, Verona, Modena e Palermo – di aumentare la prossimità ai clienti e di offrire un servizio sempre più capillare e personalizzato, mantenendo al tempo stesso una piena operatività su scala nazionale grazie a una struttura fortemente digitalizzata.

Parallelamente allo sviluppo territoriale, DGA NLT ha investito in modo concreto sulle persone, avviando il progetto DGA Academy. Un’iniziativa pensata per formare figure professionali specializzate nel Noleggio a Lungo Termine e per contribuire alla crescita qualitativa dell’intero settore. La formazione diventa così un asset strategico, a supporto di una visione di lungo periodo orientata alla costruzione di competenze solide e durature.

Il 2026 si apre con una roadmap chiara e ambiziosa. DGA NLT punta a consolidare i risultati raggiunti, affrontare nuove sfide e proseguire nel percorso di espansione: è infatti già prevista l’apertura di una nuova sede a Napoli, che permetterà di presidiare in maniera diretta un’altra regione sul territorio nazionale. Un percorso volto a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento come realtà solida, in continua evoluzione e capace di coniugare crescita, competenza e visione strategica.