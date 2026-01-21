Dalla TV al club: Nikasoul riparte dalla musica con “Come un temporale”

La rinascita di un’artista trasversale: “Come un temporale” di Nikasoul è il club-soul che mette al centro voce e identità

Nikasoul è una figura che ha attraversato linguaggi e piattaforme diverse, costruendo negli anni una presenza riconoscibile tra televisione, musica, live e social. Un percorso articolato, fatto di esposizione mediatica e sperimentazioni espressive, che oggi trova una nuova direzione con “Come un Temporale” (Jayworks Music/Discolove), brano che segna un passaggio netto verso una dimensione più musicale, più corporea, più centrata sulla voce.

Ascolta su Spotify.

Questa uscita rappresenta un ritorno all’essenziale: meno sovrastrutture, più spazio all’identità sonora e alla relazione diretta tra voce e ritmo. “Come un Temporale” unisce ballabilità e presenza vocale, collocandosi in quella zona di confine tra pop, soul e club culture che in Italia resta ancora poco frequentata.

Per Nikasoul non si tratta solo di un nuovo singolo, ma di una svolta professionale. Dopo anni di attività in ambiti diversi – tra televisione, palchi e collaborazioni – il brano diventa il punto di avvio di una fase più definita, in cui l’artista sceglie di riportare al centro una parte di sé rimasta a lungo in secondo piano.

La simbologia del temporale, infatti, precede il racconto sentimentale e ne diventa la vera chiave di lettura: non solo l’irruzione improvvisa di un amore, ma l’arrivo di qualcosa che rompe le abitudini, sposta il percorso, rimette ordine in ciò che sembrava ormai sedimentato.

«Il progetto è nato dal bisogno di tornare alla mia parte più pura, alla mia anima bambina – racconta –. In apparenza sembra una storia d’amore, ma per me è un incontro con ciò che avevo lasciato in silenzio. “Come un Temporale” è stato un momento di svolta.»

Sul piano sonoro, il brano si articola su un impianto ritmico solido: groove stabile, linea soul, suoni synth e voce in primo piano. Una scelta che fonde immediatezza radiofonica e funzione da club, evitando le coordinate più prevedibili della dance contemporanea e puntando su una dimensione più fisica, vocale, identitaria.

Il videoclip ufficiale, diretto da Newstars Soundworks, segue la stessa direzione: ritmo serrato, movimento centrale, ambientazione ridotta all’essenziale. L’attenzione resta sulla relazione tra musica e corpo, senza costruzioni superflue.

Guarda il video.

“Come un Temporale” introduce un filone musicale quasi inesistente oggi in Italia: una dance che non rinuncia alla voce, che mette insieme ballabilità e racconto, presenza scenica e direzione artistica. Non solo una nuova uscita discografica, ma un passo preciso nella ridefinizione dell’identità di Nikasoul.

Biografia.

Nikasoul, all’anagrafe Veronica Cutonilli, è una cantante, showgirl, attrice e influencer italiana nata a Terracina (LT). Fin da giovanissima si distingue per talento e versatilità, esibendosi al Festival Disney su Rai 1 con Fabrizio Frizzi, collaborando come vocalist con Tiziano Ferro, e partecipando a programmi di successo su Canale 5 come Momenti di Gloria con Mike Bongiorno e Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Nel 2010 si avvicina alla musica, in particolare al genere pop-dance, pubblicando singoli e collaborazioni che ne consolidano la riconoscibilità nel panorama musicale italiano. La sua presenza scenica e il suo carisma le consentono di muoversi agilmente tra musica, televisione e social media, mantenendo un’identità artistica riconoscibile.

Facebook – Instagram