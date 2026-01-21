Coppa del Mondo, 48 azzurri in pedana con sciabola e spada


È alle porte un nuovo weekend di gare internazionali per due di tre armi della scherma tricolore.

Michela Battiston. Photo by Eva Pavía #BizziTeam /FIE

Tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (Stati Uniti) per la Nazionale di sciabola mentre quella di spada è partita alla volta di Doha (Qatar) per disputare il primo Grand Prix stagionale di specialità. Sono complessivamente 48 (24 donne ed altrettanti uomini) gli azzurri attesi in pedana. Nello Utah, tra giovedì 22 e domenica 25 gennaio, oltre alle prove individuali andranno in scena anche le competizioni a squadre. In Medio Oriente invece, come per ogni appuntamento del circuito d’élite, tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio sono previste solamente gare individuali con punteggio maggiorato.

Per la sciabola al femminile sono state convocate Michela Battiston (foto FIS)Mariella VialeChiara MormileEloisa PassaroClaudia RotiliManuela SpicaAlessia Di CarloCarlotta Fusetti, Michela LandiRebecca GarganoVittoria Mocci ed Elisabetta Borrelli. Nella kermesse maschile, invece, mancheranno a scopo precauzionale Luca Curatoli e Michele Gallo, alle prese con i rispettivi problemi fisici. Difenderanno il tricolore, quindi, Pietro TorreDario CavaliereLeonardo DreossiMatteo NeriEdoardo CantiniCosimo BertiniMattia ReaMarco MastrulloMarco StiglianoDaniele FranciosaFrancesco Bonsanto e Lupo Veccia Scavalli. Definiti anche i quartetti per le gare a squadre della domenica: tra le donne il team italiano si schiererà con Battiston, Viale, Spica e Mocci; nella prova degli uomini saranno in formazione Torre, Cavaliere, Neri e Bertini.

Andrea Santarelli,

Per quanto riguarda la spada tra le donne saranno impegnate le olimpioniche Giulia RizziAlberta Santuccio Rossella FiamingoSara KowalczykLucrezia PaulisFederica IsolaRoberta MarzaniNicol FoiettaGaia CaforioAlessandra BozzaCarola Maccagno e Gaia Traditi. Nella prova degli uomini, invece, in pedana Davide Di VeroliMatteo GalassiAndrea SantarelliGianpaolo BuzzacchinoValerio CuomoSimone MencarelliFilippo ArmaleoEnrico PiattiGiulio GaetaniFabrizio CuomoFabio Mastromarino ed Ettore Leporati. Di seguito il programma completo delle due tappe. (agc)

SALT LAKE CITY: IL PROGRAMMA

Giovedì 22 gennaio – Preliminari gara individuale donne
Venerdì 23 gennaio – Preliminari gara individuale uomini
Sabato 24 gennaio – Tabelloni individuali
Domenica 25 gennaio – Tabelloni a squadre

DOHA: IL PROGRAMMA

Venerdì 23 gennaio – Preliminari gara individuale donne
Sabato 24 gennaio – Preliminari gara individuale uomini
Domenica 25 gennaio – Tabelloni individuali

 

Fonte: Coni

agnesepriorelli

Giornalista