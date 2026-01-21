Coppa del Mondo, 48 azzurri in pedana con sciabola e spada

È alle porte un nuovo weekend di gare internazionali per due di tre armi della scherma tricolore.

Tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (Stati Uniti) per la Nazionale di sciabola mentre quella di spada è partita alla volta di Doha (Qatar) per disputare il primo Grand Prix stagionale di specialità. Sono complessivamente 48 (24 donne ed altrettanti uomini) gli azzurri attesi in pedana. Nello Utah, tra giovedì 22 e domenica 25 gennaio, oltre alle prove individuali andranno in scena anche le competizioni a squadre. In Medio Oriente invece, come per ogni appuntamento del circuito d’élite, tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio sono previste solamente gare individuali con punteggio maggiorato.

Per la sciabola al femminile sono state convocate Michela Battiston (foto FIS), Mariella Viale, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Rebecca Gargano, Vittoria Mocci ed Elisabetta Borrelli. Nella kermesse maschile, invece, mancheranno a scopo precauzionale Luca Curatoli e Michele Gallo, alle prese con i rispettivi problemi fisici. Difenderanno il tricolore, quindi, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Matteo Neri, Edoardo Cantini, Cosimo Bertini, Mattia Rea, Marco Mastrullo, Marco Stigliano, Daniele Franciosa, Francesco Bonsanto e Lupo Veccia Scavalli. Definiti anche i quartetti per le gare a squadre della domenica: tra le donne il team italiano si schiererà con Battiston, Viale, Spica e Mocci; nella prova degli uomini saranno in formazione Torre, Cavaliere, Neri e Bertini.

Per quanto riguarda la spada tra le donne saranno impegnate le olimpioniche Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, Sara Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Federica Isola, Roberta Marzani, Nicol Foietta, Gaia Caforio, Alessandra Bozza, Carola Maccagno e Gaia Traditi. Nella prova degli uomini, invece, in pedana Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Giulio Gaetani, Fabrizio Cuomo, Fabio Mastromarino ed Ettore Leporati. Di seguito il programma completo delle due tappe. (agc)

SALT LAKE CITY: IL PROGRAMMA

Giovedì 22 gennaio – Preliminari gara individuale donne

Venerdì 23 gennaio – Preliminari gara individuale uomini

Sabato 24 gennaio – Tabelloni individuali

Domenica 25 gennaio – Tabelloni a squadre

DOHA: IL PROGRAMMA

Venerdì 23 gennaio – Preliminari gara individuale donne

Sabato 24 gennaio – Preliminari gara individuale uomini

Domenica 25 gennaio – Tabelloni individuali

Fonte: Coni

Correlati