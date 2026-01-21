Agricoltura, al via nuove procedure Agricat contro i rischi climatici. Dal 2026 passaggi più semplici e digitali per la presentazione delle denunce di sinistro legate agli eventi catastrofali

La gestione del rischio agricolo entra in una nuova fase. A partire dal 2026, Agricat introduce procedure più semplici e digitali per la presentazione delle denunce di sinistro legate agli eventi catastrofali, in particolare gelo/brina e siccità. La novità più importante riguarda il modo in cui viene presentata la denuncia: non sarà più l’agricoltore a doverla compilare, sia pure assistito da procedure guidate. Per questi eventi, infatti, sarà il sistema AgriCat a predisporre automaticamente una denuncia di sinistro precompilata, utilizzando i dati già presenti nel fascicolo aziendale con piano di coltivazione grafico aggiornato e le informazioni meteo-climatiche ufficiali.

DENUNCIA GENERATA IN AUTOMATICO, FIRMA DIGITALE O CON SPID

In pratica, se un’azienda ha terreni che rientrano nelle aree colpite da gelo o siccità, la denuncia viene generata in automatico per tutti gli imprenditori agricoli che hanno aggiornato il proprio piano di coltivazione grafico nell’anno. All’azienda agricola, o al Caa di fiducia, resta solo il compito di confermare le informazioni, integrandole o modificandole, se necessario, e trasmettere la denuncia di sinistro. La denuncia dovrà essere presentata entro 30 giorni dall’evento, salvo casi eccezionali. L’importanza del termine entro il quale presentare una denuncia di danno è legato alla velocità di intervento del Fondo sia nella verifica in campo, sia nella liquidazione dei danni.

Anche la firma diventa digitale. Oltre alla firma tradizionale e a quella online tramite codice OTP, sarà possibile anche apporre una firma elettronica avanzata, utilizzando Spid o Cie. Inoltre, i Caa avranno a disposizione nuovi strumenti per consultare dati e statistiche, migliorando l’assistenza alle aziende agricole.

“MENO BUROCRAZIE E TEMPI PIÙ RAPIDI”

“L’obiettivo è chiaro: meno burocrazia, meno sviste in fase di predisposizione e tempi più rapidi- dichiara l’amministratore delegato Massimo Tabacchiera– Con queste nuove modalità, AgriCat punta a rendere il Fondo mutualistico nazionale uno strumento sempre più efficace per tutelare il reddito degli agricoltori, in un contesto climatico segnato da eventi estremi sempre più frequenti”.