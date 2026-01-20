Trump minaccia Macron: “Dazi al 200% su vini e champagne”

Dazi, Trump minaccia Macron dopo la decisione del presidente francese di non aderire al “Board of Peace” per la ricostruzione della Striscia di Gaza: “Avrà il 200% su vini e champagne”

Dopo la decisione di Emmanuel Macron di non aderire al “Board of Peace” per la ricostruzione della Striscia di Gaza, il presidente statunitense Donald Trump ha commentato, parlando ai giornalisti: “Beh, nessuno lo vuole, perché lascerà l’incarico molto presto, quindi va bene così”. Poi ha aggiunto: “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà” al board, “ma non è obbligato a farlo”.

Sul suo social Truth, Trump aveva postato poi uno screenshot di un messaggio che gli era stato inviato dal presidente francese. “Amico mio, siamo totalmente d’accordo sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull’Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia”, si legge nel messaggio. “Posso organizzare una riunione del G7 dopo Davos a Parigi giovedì pomeriggio. Posso invitare a margine ucraini, danesi, siriani e russi”. E ancora: “Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che torni negli Stati Uniti”. La presidenza francese ha confermato l’autenticità del messaggio.

