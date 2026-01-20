Il western moderno “Bone Tomahawk” stasera su Rai 5: la trama del film

Esordio alla regia per S. Craig Zahler, conosciuto in precedenza come romanziere e musicista heavy metal, il film “Bone Tomahawk” stasera su Rai 5: la trama
Il western “Bone Tomahawk” diretto da S. Craig Zahler, con Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Lili Simmons e Richard Jenkins è la proposta di Rai 5 per la prima seata di martedì 20 gennaio 2026.
Lo sceriffo Franklin Hunt guida un piccolo gruppo di giustizieri alla ricerca di una tribù d’indiani particolarmente feroce, emarginata dalla stessa comunità dei nativi anche perché praticano il cannibalismo.