Il film “Delta” in seconda serata su Rai 5: la trama

Delta, un film del 2022, presentato al Festival del cinema di Locarno, in onda stasera in seconda serata su Rai 5: ecco la trama

Delta il secondo lungometraggio di Michele Vannucci dopo Il più grande sogno, film di esordio del 2016, presentato nella sezione Orizzonti della 73esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è la proposta di Rai 5 per martedì 20 gennaio 2026 alle 23:00.

Prodotto da Matteo Rovere e Giovanni Pompili e presentato da Groenlandia, RAI Cinema e Kino Produzioni, il film di Vannucci è ambientato sul delta del Po che diventa il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi. Altri interpreti: Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Denis Fasolo, Marius Bizau e con il giornalista Sergio Romano.