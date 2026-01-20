Il film “Cuore selvaggio” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie “Cuore Selvaggio” di David Lynch con Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Brent David Fraser: la trama

Sailor, appena uscito di prigione, e Lula, giovane segnata da un trauma infantile, fuggono dal North Carolina per vivere il loro amore folle e sregolato. Inseguiti dai sicari assoldati dalla perfida madre di lei, i due amanti attraversano un’America surreale e violenta in un viaggio on the road senza ritorno.

E’ la trama del film “Cuore selvaggio” di David Lynch con Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Brent David Fraser in onda martedì 20 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Movie.