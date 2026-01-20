Gli episodi 7 e 8 della fiction “Prima di noi” su Rai 1: la trama

Stasera su Rai 1 gli episodi 7 e 8 di “Prima di noi” di Giulia Calenda, Daniele Luchetti, Valia Santella, diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, e tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana

Martedì 20 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna “Prima di noi” di Giulia Calenda, Daniele Luchetti, Valia Santella, diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, e tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana. Una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera.

Nell’episodio 7 siamo nel 1955. Renzo vive per strada a Torino, mentre Gabriele, sposato con Margherita nonchè padre di Eloisa, si prepara a trasferirsi anche lui a Torino. Renzo trova amore in Teresa, una proprietaria di osteria, e dopo aver cercato di fuggire alla notizia della gravidanza, si sposa. Nascono Diana e Davide, ma Davide si ammala di poliomelite.

Nell’episodio 8 siamo nel 1964. Luigi si laurea e sta per sposare Eloisa. Tra segreti e tradimenti, la verità riaffiora: Margherita svela antichi sentimenti, mentre Renzo scopre che Luigi è suo figlio mai riconosciuto. Sconvolto, Renzo resta vittima di un grave incidente in fabbrica proprio mentre il destino di tutti sta per cambiare per sempre.