Ciclone Harry: auto inghiottita da una voragine a Santa Teresa di Riva, nel Messinese

Il Ciclone Harry continua a sfogarsi con tutta la sua furia sul Sud Italia e le Isole maggiori. Per tutta l’area la protezione Civile ha diramato l’allerta di criticità elevata e nelle prossime ore non si attendono purtroppo miglioramenti.

AUTO PRECIPITA IN VORAGINE SULLA STRADA NEL MESSINESE

Tragedia sfiorata a Santa Teresa di Riva, cittadina della costa ionica della provincia di Messina, dove le forti mareggiate hanno provocato una voragine sul lungomare, all’interno della quale è precipitata un’auto in transito con a bordo una persona nonostante il divieto imposto dal Comune. Il conducente è stato recuperato dai volontari e ricoverato con diverse ferite.

A bordo dell’auto c’era un anziano che aveva violato i divieto di transito imposti dal sindaco Danilo Lo Giudice. “Ecco le conseguenze, per fortuna non mortali, di un comportamento personale imprudente”, evidenzia il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina che ancora una volta raccomanda alla popolazione “la massima precauzione e il rispetto rigoroso delle ordinanze e dei divieti, che vengono adottati esclusivamente per tutelare la sicurezza delle persone”. Cocina poi aggiunge: “Non è possibile mettere a rischio un vita umana e anche i soccorritori per leggerezza o disattenzione personale”.

FAMIGLIA TURISTI SVIZZERI SOCCORSA SULL’ETNA

Una famiglia di turisti svizzeri bloccata ieri sera da una bufera di neve sull’Etna è stata soccorsa dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi. La famiglia si trovava nei pressi dei Carteri Silvestri e si stava recando in un albergo quando è stata sorpresa dalla bufera. A dare l’allarme è stato il titolare della struttura, contattato dagli stessi clienti rimasti bloccati con la propria auto a causa della neve. Gli specialisti del Soccorso alpino delle fiamme gialle hanno seguito il percorso in direzione del Rifugio Sapienza. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da neve intensa e forti raffiche di vento, hanno costretto i militari ad abbandonare il mezzo di servizio e a proseguire l’intervento a piedi tra cumuli di neve alti anche un metro e mezzo. Nonostante le difficoltà, i soccorritori sono riusciti a localizzare e a raggiungere la famiglia, ormai in preda al panico, composta da tre persone, tra cui una bambina di 4 anni. I tre presentavano segni iniziali di ipotermia ma nessuna urgenza sanitaria: sono stati condotti a piedi nei fuoristrada e, a seguire, in albergo. Le operazioni, ultimate intorno alle 23, sono state condotte in costante contatto con la prefettura di Catania e con il Centro coordinamento soccorsi (Ccs), attivato per l’emergenza maltempo in provincia di Catania.

