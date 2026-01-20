Boss in incognito stasera su Rai 2 fa visita alla Macè

Stasera su Rai 2 la seconda puntata della nuova stagione di “Boss in incognito” con Elettra Lamborghini fa tappa all’azienda Macè

Protagonista della seconda puntata della nuova stagione di “Boss in incognito” con Elettra Lamborghini in onda martedì 20 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 2 è Gabriele Sabattini, Direttore Amministrativo di Macè, azienda che fa parte della holding Pivetti e che da venticinque anni valorizza la frutta fresca attraverso tecnologie avanzate e sostenibili.

Nella sua avventura in incognito Gabriele Sabattini affianca i suoi dipendenti: Denise lo porta nel cuore della produzione e con lei impara come tagliare la frutta fresca, Naima lo istruisce sulla preparazione dell’hummus speziato, Andrea gli insegna a smistare gli ordini che arrivano in magazzino e con Elvis è sulla linea dei succhi per imparare tutto, dalla spremitura all’imbottigliamento.

In incognito va nuovamente anche la conduttrice Elettra Lamborghini, che collabora con Sabrina al confezionamento delle coloratissime insalate di frutta fresca. Come sempre, l’esperienza di Boss in incognito mette in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni.