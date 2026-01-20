Australian Open, Sinner sul velluto: Gaston si ritira dopo due set

Australian Open, Sinner passa al primo turno: Gaston si ritira dopo due set. L’altoatesino nel secondo turno affronterà uno tra l’australiano James Duckworth e il croato Dino Prizmic
Facile esordio, nel primo Slam stagionale, per Jannik Sinner. Il numero 2 del ranking Atp ha superato il primo turno degli Australian Open contro il francese Hugo Gaston (numero 93), che si è ritirato dopo due set sul punteggio di 6-1, 6-2 per l’altoatesino. A Melbourne comincia bene quindi la corsa dell’azzurro per la difesa del titolo, che adesso nel secondo turno affronterà uno tra l’australiano James Duckworth e il croato Dino Prizmic.
RITIRO GASTON, SINNER: NON È COSÌ CHE VORRESTI VINCERE
“Non è così che vorresti vincere. Sono arrivato qui molto preparato, abbiamo lavorato bene in inverno”. Sono le dichiarazioni di Jannik Sinner al termine del match del primo turno degli Australian Open vinto contro il francese Hugo Gaston, costretto al ritiro dopo due set.
