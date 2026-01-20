Australian Open: Darderi, Musetti e Sonego avanzano al secondo turno

Australian Open: Darderi, Musetti e Sonego passano al secondo turno. Nel doppio Paolini-Errani vincono in due set. Fuori invece Cocciaretto e Nardi

Inizio di Australian Open sofferto per Lorenzo Musetti. L’azzurro infatti, numero 5 del mondo, ha perso il primo set contro il belga Raphael Collignon prima di vincere i successivi due e vedersi assegnare la vittoria per ritiro nel quarto set, quando l’avversario si è arreso ai crampi. Il punteggio: 4-6, 7-6, 7-5, 3-2. ‘Muso’ è atteso adesso dal derby con Lorenzo Sonego, che invece ha superato in tre set lo spagnolo Carlos Taberner (6-4, 6-0, 6-3). Bene anche Luciano Darderi, che in questo primo turno ha battuto il cileno Cristian Garin 7-6, 7-5, 7-6 al termine di un match in cui ha avuto anche problemi di stomaco.

SONEGO VERSO DERBY CON MUSETTI: MAI BELLO AFFRONTARE UN AMICO

“Non è mai bello affrontare un amico, però il campo è il campo e quello che succede lì non compromette nulla di ciò che c’è fuori tra di noi”. Lo ha dichiarato Lorenzo Sonego che affronterà Lorenzo Musetti al secondo turno dell’Australian Open, nel terzo derby italiano in singolare maschile nella storia del torneo. “Sarà una partita molto dura- ha proseguito Sonego- Ovviamente devo migliorare il mio gioco, perché Lorenzo è un giocatore fortissimo, è tra i primi cinque del mondo. Devo giocare il mio miglior tennis. Come sempre la chiave sarà il servizio e la risposta, perché con questo tipo di condizioni così rapide sono fondamentali”.

AUSTRALIAN OPEN, ERRANI-PAOLINI VINCONO IN DUE SET

Primo turno sul velluto nel doppio femminile agli Australian Open per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno battuto in due set la coppia formata dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui con il punteggio di 6-3, 6-2.

AUSTRALIAN OPEN, COCCIARETTO SUBITO FUORI: BATTUTA IN TRE SET

Delusione per Elisabetta Cocciaretto, subito fuori nel primo turno degli Australian Open. L’azzurra, reduce dal successo nel Wta di Hobart, ha ceduto in tre set all’austriaca Julia Grabher: 5-7, 6-2, 4-6.

AUSTRALIAN OPEN, NARDI FUORI AL PRIMO TURNO: VINCE WU IN 4 SET

Termina subito il secondo Australian Open in main draw di Luca Nardi. Il 22enne pesarese ha ceduto per 7-5, 4-6, 6-4, 6-2, dopo quasi tre ore di gioco, al cinese Yibing Wu, anche a causa di un problema all’adduttore della coscia sinistra.

