A “Farwest” stasera su Rai 3 un’inchiesta sui locali notturni

Stasera su Rai 3 a “Farwest” un’inchiesta sui locali notturni. Poi l’arresto di Hannoun, la morte di David Rossi e la sicurezza nelle città

Torna “Farwest” su Rai 3 ma lo fa con una nuova collocazione, il martedì. Il 20 gennaio, il programma condotto da Salvo Sottile – in onda dalle 21.20 – affronterà il tema della sicurezza con la ricostruzione della vicenda che ha condotto all’arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, nel quadro di un’indagine giudiziaria sui sospetti finanziamenti a favore di Hamas, raccolti attraverso enti formalmente impegnati per la popolazione palestinese.

A seguire, un caso che sta facendo molto discutere, riaprendo l’eterno dibattito su sicurezza e legittima difesa: è quello di Jonathan Maria Rivolta, il 33enne di Lonate Pozzolo, che durante una colluttazione ha ucciso un ladro che si era introdotto in casa. Riflettori accesi anche sui dubbi relativi alla morte di David Rossi, scomparso in circostanze mai del tutto chiarite con rivelazioni raccolte in esclusiva e che aprono scenari davvero inquietanti. Infine, tutti gli aggiornamenti sul caso di Garlasco, con le testimonianze di consulenti e legali della famiglia Poggi.

Farwest, poi, dopo i tragici fatti di Crans Montana, ci condurrà in un viaggio nella movida internazionale. Dalle Alpi alla Capitale, Salvo Sottile e i suoi inviati entreranno nel mondo del divertimento notturno. L’inchiesta si avvarrà anche delle dichiarazioni di una “gola profonda”, che racconterà dall’interno criticità e prassi poco note legate alla sicurezza di uno dei locali più conosciuti di Roma. “Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.