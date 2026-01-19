Stasera su Rai 2 “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana”: la trama del film

Tensione sotterranea tra i tunnel di New York: stasera su Rai 2 in onda “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana”: la trama del film

Denzel Washington e John Travolta in un thriller urbano: lunedì 19 gennaio, alle 21.20 su Rai 2 c’è “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana” di Tony Scott. Remake moderno del film “Il colpo della metropolitana” di Joseph Sargent del 1974, aggiornato nei ritmi e nello sguardo, è ambientato nella New York di fine anni dieci del duemila.

Un convoglio della linea Pelham viene dirottato durante l’ora di punta: a bordo, i passeggeri diventano ostaggi di un gruppo guidato dal carismatico e imprevedibile Ryder. Dall’altra parte della linea radio, Walter Garber, funzionario del controllo traffico metropolitano si trova costretto a negoziare.

Mentre la città pulsa sopra e sottoterra, il confronto tra i due uomini si fa sempre più serrato, trasformando il sequestro in un duello psicologico scandito dal tempo e dal rumore dei binari. Negoziatore, sindaco e polizia avranno un tempo limitato per far fronte alle richieste di Ryder e salvaguardare la vita dei passeggeri. Tony Scott imprime al racconto il suo stile teso e dinamico, in cui l’azione non perde mai il contatto con i personaggi e con la dimensione morale della scelta. Un film che fa della claustrofobia e del tempo che scorre i suoi principali strumenti di suspense. Nel cast, anche Luis Guzmán e John Turturro.