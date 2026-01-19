Oroscopo di oggi, lunedì 19 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Con il sostegno della Luna in Sagittario, stamattina non è difficile agire in maniera precisa ed efficace. I nervi sono saldi e l’entusiasmo va a mille. Viaggi, esperienze che arricchiscono gli orizzonti culturali. Ristrutturazione di immobili o di rapporti.
Toro
Nessun intralcio di cui preoccuparci. Notizie rassicuranti in merito alle controversie legali, alle finanze e agli investimenti a lunga scadenza. Risveglio piatto, ma non disprezziamo un po’ di tranquillità, fa bene al corpo e alla mente. Cure estetiche.
Gemelli
Questioni irrisolte del passato interferiscono con la nostra tabella di marcia, creando disagi e scoraggiamento. Ritardi negli spostamenti. Contrasti in famiglia. Non possiamo fare finta di niente, ci viene richiesta un’ammissione di responsabilità.
Cancro
Ci sono aspetti in cielo che richiamano l’attenzione sull’equilibrio di coppia. Ricaviamone stimoli per dare avvio a piccoli e grandi cambiamenti. Prepariamo il terreno per la crescita. Smantelliamo con energia alcune abitudini, schemi troppo rigidi.
Leone
Con l’aiuto della Luna in Sagittario che ci infonde motivazione, forza d’animo e fiducia, sentiamo di poter fronteggiare e superare qualsiasi difficoltà. Energia e ottimismo scendono in campo per aiutarci. Con simili alleati, attiviamoci in progetti e iniziative.
Vergine
Qualche gatta da pelare c’è, soprattutto nel lavoro. Siamo delusi: i colleghi hanno poco rispetto per i ruoli e parlano molto a sproposito. Non spicchiamo voli di fantasia o colpi di testa: procediamo a piccoli passi verso soluzioni costruttive.
Bilancia
Gli astri sostengono i nostri progetti e ci invitano ad attivarci, senza dare peso ai giudizi di chi ha opinioni decisamente superate e differenti da noi. Procediamo con fiducia nella persona amata, viviamo insieme esperienze di grande arricchimento.
Scorpione
La giornata ci trova alle prese con spese e bilanci. Se i conti non tornano, con il nostro ingegno troviamo la soluzione per guadagnare di più. Non rinunciamo al divertimento, a uscire con gli amici per le troppe incombenze professionali. Organizziamoci.
Sagittario
Situazione dinamica in mattinata, con la Luna nel segno insidiata da Saturno e Nettuno. All’entusiasmo aggiungiamo un pizzico di concretezza in più. C’è qualcosa da ridire su carriera e studio. Puntiamo troppo sulla nostra buona stella e poco sull’impegno.
Capricorno
Rivisitiamo esperienze già fatte nel passato. Ci sarà possibile vedere gli errori commessi e attivarci per fare in modo che non si ripetano. Desiderio di quiete, umore piuttosto schivo. Buone letture, una passeggiata nel parco in fertile solitudine.
Acquario
Una proposta di collaborazione in un campo che ci appassiona rilancia l’entusiasmo e mette in circolo aria nuova ed energia positiva. Fascino, simpatia e un tocco di originalità fanno di noi, a detta di molti, persone davvero speciali.
Pesci
Clima un po’ opaco. Accontentiamoci di fare il minimo indispensabile, riposiamo il più possibile e difendiamo a spada tratta il nostro benessere. La freddezza con cui oggi liquidiamo una discussione è la via di fuga, il problema però rimane e va risolto.